新华社基辅2月23日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基23日晚签署法令，乌克兰将于当地时间24日零时起在全国范围内（除顿涅茨克州与卢甘斯克州）实施为期30天的国家紧急状态。

据乌克兰国家通讯社报道，乌最高拉达（议会）当晚举行特别会议，讨论由国家安全与国防委员会提交的有关实施国家紧急状态的法案。共有335名议员投了赞成票，超过通过法案所需的226票。泽连斯基随后签署有关实施国家紧急状态的法令。

根据该法案，从24日零时起，在实施国家紧急状态的地区禁止举行集会、抗议、罢工等群体性活动，禁止服兵役人员变更居住地，实施特殊出入境制度，如必要可实行宵禁和限制行动自由等。

乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫23日在新闻发布会上说，俄方近期签署多项涉及乌领土的法律文件，这些文件“无效”，乌方必须对俄方的行为作出回应。

俄罗斯一直寻求北约以法律形式保证不再东扩，不把乌克兰等国纳入北约。拜登2021年1月就任美国总统后，支持乌克兰加入北约，加大对乌军事援助。去年年底以来，俄乌关系更趋紧张。本月17日以来，乌东部地区局势恶化。俄罗斯总统普京21日晚签署关于承认乌东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的命令，以及俄与这两个“共和国”的友好合作互助条约。美国、欧盟、英国、日本和澳大利亚随后宣布对俄实施制裁。

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