张佳泋

据日本共同社报道，美国、日本、印度和澳大利亚四国外长近日就深化“四边机制”在澳大利亚墨尔本举行会谈。该报道称，会谈是为今年上半年将举办的四国领导人峰会铺路。专家指出，这次外长会重申“推动建设自由开放的印太”，同时极力渲染“中国威胁论”，再次暴露四边机制以集团政治破坏地区和平稳定的本质。

老调重弹

当地时间2月11日，澳大利亚外交部网站刊登题为“印太地区四国合作”的联合声明，四方重申遵守国际法的重要性，以应对基于海洋规则的秩序所面临的挑战，包括在南海和东海。在接受澳媒采访时，美国国务卿布林肯指责中国“咄咄逼人”，抛出“在印太地区发起冲突并非不可避免”等言论。

“此次四边机制外长会提到的所谓‘海上航行自由’‘确保亚太不受胁迫’等话题，可谓老调重弹。”中国社会科学院美国研究所研究员袁征对本报分析，四国联合声明没有直接点名，但其遏制围堵中国的意味十分明显，其中提到的所谓“经济胁迫”也是美西方近期抹黑中国的常用借口。

近年来，美日印澳四边机制动作频频，不断搅乱印太局势。2021年3月，四边机制首次举行首脑会议，会后声明暴露出极强的针对性。美国全国公共广播电台称，这是美国联合盟友“深化同中国的对抗”。

袁征指出，四边机制是美国推进“印太战略”的重要抓手。美国试图拉拢印太国家构建同盟伙伴体系，遏制中国崛起，进而塑造由美国主导的印太地区安全秩序，以维护美国的全球霸权。

威胁和平

据法新社报道，澳大利亚总理莫里森在出席此次四国外长会时声称“澳大利亚面临胁迫和压力”，暗示受到“中国威胁”。美国国务卿布林肯则表态将“坚定支持盟友”，形成“更强大的联盟”。

然而，美日印澳在不断渲染“外部威胁”的同时，多次在印太地区举行联合军演，加剧地区紧张局势。2020年11月初，四国时隔13年重新共同参加“马拉巴尔”联合军演。2021年下半年，四国又接连在菲律宾海、孟加拉湾等海域举行联合军演，各国主力军舰均出动，演习内容也逐渐向实战方向转变。美国海军还派出核动力航母。专家指出，更加频繁的海上军事活动必将会激化当前的“印太”地区安全态势，成为威胁该地区安全稳定的新因素。

“美国试图在亚洲打造‘小北约’，四边机制框架下的军事合作日益升级。”袁征表示，在经济全球化时代，各国各地区联系日益紧密。搞政治军事“小集团”“小圈子”体现的是冷战及零和博弈思维，与历史潮流相悖，只会人为加剧国家对立，破坏地区和平，对自身发展也是有百害而无一利。

内部矛盾

美日印澳看似“团结”，实则步调不一。袁征指出，四国各藏心思、各有算计。“美国试图通过四边机制，推行其印太战略，遏制中国发展；澳大利亚追随美国，希望以美国为首来主导和塑造印太地区的安全秩序，使自己在亚太地区扮演更重要的角色；日本作为美国盟友，希望借美国谋求自我‘松绑’，修改战后和平宪法，摆脱二战战败国的身份；印度则实施东进战略，试图拓展自己在亚太地区的影响力。”

此外，经济利益也让澳大利亚、日本和印度难以完全随美起舞。目前，中国是日印澳三国最大的贸易伙伴。《日本经济新闻》指出，日本有意维系与中国的经济关系，一直与中国对立的澳大利亚，作为资源输出国也在经济上高度依赖中国。

针对近日举行的四国外长会，印度前外交官巴德拉库马尔指出，这是美国在北京冬奥会期间精心策划的一场“杂耍”，如果印度跟随美国，将是“糟糕的决定”。

俄罗斯卫星通讯社指出，美方希望在盟友和伙伴面前塑造“老大哥”形象，拉拢其他国家抗衡中国，但这很难成功。在利益面前，这些所谓的盟友伙伴无法形成更长远、更紧密的联合。

(责编：徐祥丽、燕勐)