据新华社安曼2月23日电 （记者冀泽）约旦旅游和古迹部22日宣布，考古人员初步考证认为，2021年在约旦东南部沙漠地区发掘出的一处古人类举行仪式的设施遗迹可以追溯到约公元前7000年，也就是距今约9000年的新石器时代。

约旦旅游和古迹部介绍说，法国与约旦联合考古项目团队在约旦东南部沙漠地区的人类定居点遗址发现了这处新石器时代人类举行仪式的复杂设施遗迹。该设施包含两块石碑，较大的一块高达1.12米，上面绘有人物形象和“沙漠风筝”等图案；另一块高约70厘米，雕刻着精细的人物形象。在两块石碑背后，考古人员还发现了近150块海洋生物化石，许多化石按照特定方向精心排列。此外还有形状奇特的天然石头和罕见的人工制品，包括动物雕像和特殊的燧石制品等。这些发现与一个石头祭坛一起安置在一个小型的“沙漠风筝”模型中。

“沙漠风筝”是古代用来捕猎瞪羚等野生动物的大型狩猎陷阱，一般由两道或多道绵延数公里的石墙组成，从高空俯瞰形似风筝，曾广泛分布于西亚和中亚的部分地区。

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 17 版）

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