本报记者 任 彦

欧盟委员会日前批准总额约20亿欧元的绿色和数字转型资金，用于完成“数字欧洲”项目的部分工作计划，重点针对人工智能、公共数据空间、网络安全和数字技能共享等领域进行战略投资。

欧盟2018年设立了“数字欧洲”项目，计划向该项目拨款92亿欧元，旨在通过投资超级计算、人工智能、网络安全等领域，确保欧洲拥有应对各种数字挑战所需的技能和基础设施，提升欧盟的国际竞争力。该项目预计将创造约400万个就业机会，并助力实现“欧洲绿色协议”设定的减排目标。

“数字欧洲”项目从2021年开始实施，预计到2027年完成。在首次获得批准的3个工作计划中，投资规模最大的计划总投资金额为19.8亿欧元，其中13.8亿欧元将在今年年底前投向人工智能、云技术和量子通信基础设施等领域。欧洲信息技术及消费电子产品协会总干事达尔说，目前只有12%的欧洲中小企业使用数据分析，这是远远不够的，希望未来投入更多资金，使“数字欧洲”项目的目标能够早日实现。“只有所有人都掌握了所需的数字技能，欧洲才能真正实现绿色和数字化转型。”

相关报告显示，目前欧洲仍有42%的成年人缺乏基本数字技能，52%的劳动力需要在未来5年内进行再培训。新冠肺炎疫情愈加凸显出欧洲的“数字贫困”问题，已经充分适应了数字环境的企业与尚未完全数字化的企业之间出现“数字鸿沟”。“数字欧洲”项目旨在使欧洲企业与民众获得相应技能，从而积极参与到经济活动与劳动力市场中。

在这一项目框架下，欧盟与西班牙今年1月下旬启动了中小企业数字化转型计划。西班牙将为中小企业推出多项补贴，资金主要用于公司数字化转型所需的“数字工具包”，包括数字营销和电子商务、网络安全、流程数字化和远程办公。

根据欧盟2021年发布的《2030年数字指南针：数字十年的欧洲之路》，到2030年，欧盟至少应有80%的成年人具备基本数字技能，在欧盟工作的信息技术专业人员应达到2000万人，欧盟所有家庭都接入千兆网络，5G网络覆盖所有居民区等。为此，欧盟今后将继续加大在数字领域的投资，以指南的形式统计历年数字化进程并形成报告，供欧盟机构和成员国决策时参考。

（本报布鲁塞尔2月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 17 版）

(责编：胡永秋、袁勃)