本报记者 毕梦瀛

智利央行近日发布月度经济活动指数报告，根据报告数据测算，智利去年国内生产总值增长约12%，全年进出口总额同比增长41%。智利财政部长塞尔达表示，2021年智利经济增长情况好于预期，中小企业进入更强劲复苏过程。

受疫情影响，2020年智利经济萎缩5.8%。智利政府采取一系列财政支持和社会保障政策，向市场释放大量流动性，刺激消费活动。2020年3月，政府推出为期两年、总额为120亿美元的抗疫经济救助计划，主要用于扩大失业补助金受益人群并提高补助金水平，增加对地方政府和社会组织拨款，设立特别基金以担负额外公共卫生开支等。

为帮助家庭和个人应对因疫情导致的生活困难，政府推出“家庭紧急收入”和“中产阶层贷款”等计划，并准许公民提前支取养老金账户余额。2020年5月至11月，智利政府直接提供家庭援助现金256.44亿美元，“家庭紧急收入”计划惠及约830万个家庭。

智利政府还在“智利逐步复苏计划”框架下推出多项重振经济举措，包括约20亿美元、超过100万人受益的就业补贴计划；投资340亿美元加大基础设施建设和扩大公共投资；加大对中小企业扶持力度，为私人投资提供政策支持，等等。智利国家统计局近日表示，到2021年年底，因疫情冲击造成的就业岗位流失已有近76%得以恢复。

针对传统贸易以及线下交易受阻，政府出台措施鼓励线上交易，推出了“我选择中小企业”和“中小企业在线”等计划，鼓励中小企业入驻互联网平台，并免费向其提供数字营销、电子支付、物流等有关培训课程。

新冠疫苗接种的稳步推进助力经济复苏。截至目前，智利18岁及以上人群中，完成两剂疫苗接种的比例接近93%，全国人口中加强针接种比例超过65%。

分析人士也指出，随着财政和货币政策调整及比较基数的变化，智利今明两年经济增速将逐步回落。智利央行发布的货币政策报告预计，2022年智利经济增长水平将回落至1.5%到2.5%。

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 17 版）

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