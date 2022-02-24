本报记者 黄培昭

埃及总理马德布利近日赴中企承建的埃及新首都CBD项目视察，这是他第十一次视察该项目进展。视察中，马德布利对工程进展表示肯定，要求有关方面积极配合中企工作，共同推进项目。

埃及新首都CBD项目是中埃合作重点项目。截至目前，项目已完成大部分主体结构施工，机电、内装和市政等作业正加速推进，标志塔外装幕墙局部已安装至75层，近1.5万名中埃员工在项目建设各环节作业。

在共建“一带一路”倡议同埃及“2030愿景”持续深入对接的大背景下，埃及新首都CBD建设等一批务实合作项目持续推进，中埃经贸合作展现出蓬勃发展势头。中埃经贸合作另一重点项目——中埃·泰达苏伊士经贸合作区，截至2021年底，共吸引123家企业入驻，实际投资额超13亿美元，累计销售额超26亿美元，缴纳税费超1.9亿美元，带动就业超过4万人，被当地媒体评为埃及境内综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高的经贸合作园区。

中国驻埃及大使馆提供的数据显示，2021年前三季度，中埃货物贸易总额达147.7亿美元，同比增长44.9%。其中埃及对中国出口同比增长70.3%。

埃及《金融消息报》报道认为，埃及实际GDP和国外收入的增长“已经开始复苏”，以埃中合作为代表的国际合作为埃及经济增长作出了贡献。埃及《金字塔报》专栏作家贾巴拉在接受本报记者采访时说，面对疫情挑战，“埃中合作助力埃及经济复苏”。

埃及媒体称，中国是近年来对埃及投资最活跃、增长速度最快的国家。埃及《金字塔周刊》刊文称：“中国对埃及经济的贡献可感可触、不可忽视。”贾巴拉说，从2013年开始，中国一直是埃及第一大贸易伙伴。“埃中贸易持续增长，特别是中国对埃及快速增加的投资，对埃及经济贡献良多。”

疫情发生以来，中国先后向埃及援助了多批次防疫物资和疫苗，持续扩大疫苗联合生产，助力埃及成为非洲疫苗生产中心。埃及《共和国报》指出，后疫情时代，埃中贸易将获得更大增长动力，推动埃及经济持续提升。

当前，中埃合作更注重绿色可持续发展。2021年12月，中国潍柴集团同埃及吉时集团在开罗签署协议，中方将帮助埃及完成24万辆小巴士的“油改气”工作。“中国与埃及在太阳能和风能等清洁能源、数字化、惠民工程等诸多领域的合作方兴未艾。”贾巴拉说。

（本报开罗2月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 17 版）

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