人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“埃中合作助力埃及经济复苏”

本报记者  黄培昭
2022年02月24日05:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　埃及总理马德布利近日赴中企承建的埃及新首都CBD项目视察，这是他第十一次视察该项目进展。视察中，马德布利对工程进展表示肯定，要求有关方面积极配合中企工作，共同推进项目。

　　埃及新首都CBD项目是中埃合作重点项目。截至目前，项目已完成大部分主体结构施工，机电、内装和市政等作业正加速推进，标志塔外装幕墙局部已安装至75层，近1.5万名中埃员工在项目建设各环节作业。

　　在共建“一带一路”倡议同埃及“2030愿景”持续深入对接的大背景下，埃及新首都CBD建设等一批务实合作项目持续推进，中埃经贸合作展现出蓬勃发展势头。中埃经贸合作另一重点项目——中埃·泰达苏伊士经贸合作区，截至2021年底，共吸引123家企业入驻，实际投资额超13亿美元，累计销售额超26亿美元，缴纳税费超1.9亿美元，带动就业超过4万人，被当地媒体评为埃及境内综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高的经贸合作园区。

　　中国驻埃及大使馆提供的数据显示，2021年前三季度，中埃货物贸易总额达147.7亿美元，同比增长44.9%。其中埃及对中国出口同比增长70.3%。

　　埃及《金融消息报》报道认为，埃及实际GDP和国外收入的增长“已经开始复苏”，以埃中合作为代表的国际合作为埃及经济增长作出了贡献。埃及《金字塔报》专栏作家贾巴拉在接受本报记者采访时说，面对疫情挑战，“埃中合作助力埃及经济复苏”。

　　埃及媒体称，中国是近年来对埃及投资最活跃、增长速度最快的国家。埃及《金字塔周刊》刊文称：“中国对埃及经济的贡献可感可触、不可忽视。”贾巴拉说，从2013年开始，中国一直是埃及第一大贸易伙伴。“埃中贸易持续增长，特别是中国对埃及快速增加的投资，对埃及经济贡献良多。”

　　疫情发生以来，中国先后向埃及援助了多批次防疫物资和疫苗，持续扩大疫苗联合生产，助力埃及成为非洲疫苗生产中心。埃及《共和国报》指出，后疫情时代，埃中贸易将获得更大增长动力，推动埃及经济持续提升。

　　当前，中埃合作更注重绿色可持续发展。2021年12月，中国潍柴集团同埃及吉时集团在开罗签署协议，中方将帮助埃及完成24万辆小巴士的“油改气”工作。“中国与埃及在太阳能和风能等清洁能源、数字化、惠民工程等诸多领域的合作方兴未艾。”贾巴拉说。

　　（本报开罗2月23日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年02月24日 17 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部