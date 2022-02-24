本报记者 吴 杰 毕梦瀛

日前，巴西里约热内卢州发生暴雨灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。当地时间2月21日，本报记者探访位于该州内陆山区、受灾严重的彼得罗波利斯市时发现，当地已展开大规模救援和灾后清理工作。当地中资机构和华侨华人积极行动，为救灾工作提供支持。

彼得罗波利斯市是巴西历史名城。2月15日，该市遭遇大暴雨，引起上百起山体滑坡，依山而建的多处房屋被冲毁。记者采访中看到，不少历史建筑外围栏杆已被雨水冲垮。

在徐工巴西公司支援的两台挖掘机上，“同舟共济，与你同在”的红色横幅格外醒目。此前，徐工巴西公司已通过中国驻里约总领馆向里约州政府发函，表示随时可调用相关机械设备参与救灾。巴西科瑞迈特多合资公司发动2300多名中巴员工开展捐助，第一批物资已送到彼得罗波利斯市，其余物资本周内将送达受灾地区。

巴西中国和平统一促进会筹集的8吨应急物资，22日从里约热内卢市运往彼得罗波利斯市，物资包括当地急需的医疗用品和生活用品等。巴西中国浙江商会也派出志愿团队赶赴灾区，为当地救灾行动提供人力物力支持。

彼得罗波利斯市一个救助物资集散处的负责人乔安娜说：“在如此艰难的时刻，来自中国朋友的爱心捐助让我对救灾工作更有信心。”里约州议员塞尔吉奥·费尔南德斯表示：“感谢中国朋友提供的帮助，巴中民众间这种真挚友谊给了我们前行力量。”

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 17 版）

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