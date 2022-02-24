人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“真挚友谊给了我们前行力量”

本报记者  吴  杰  毕梦瀛
2022年02月24日05:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　日前，巴西里约热内卢州发生暴雨灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。当地时间2月21日，本报记者探访位于该州内陆山区、受灾严重的彼得罗波利斯市时发现，当地已展开大规模救援和灾后清理工作。当地中资机构和华侨华人积极行动，为救灾工作提供支持。

　　彼得罗波利斯市是巴西历史名城。2月15日，该市遭遇大暴雨，引起上百起山体滑坡，依山而建的多处房屋被冲毁。记者采访中看到，不少历史建筑外围栏杆已被雨水冲垮。

　　在徐工巴西公司支援的两台挖掘机上，“同舟共济，与你同在”的红色横幅格外醒目。此前，徐工巴西公司已通过中国驻里约总领馆向里约州政府发函，表示随时可调用相关机械设备参与救灾。巴西科瑞迈特多合资公司发动2300多名中巴员工开展捐助，第一批物资已送到彼得罗波利斯市，其余物资本周内将送达受灾地区。

　　巴西中国和平统一促进会筹集的8吨应急物资，22日从里约热内卢市运往彼得罗波利斯市，物资包括当地急需的医疗用品和生活用品等。巴西中国浙江商会也派出志愿团队赶赴灾区，为当地救灾行动提供人力物力支持。

　　彼得罗波利斯市一个救助物资集散处的负责人乔安娜说：“在如此艰难的时刻，来自中国朋友的爱心捐助让我对救灾工作更有信心。”里约州议员塞尔吉奥·费尔南德斯表示：“感谢中国朋友提供的帮助，巴中民众间这种真挚友谊给了我们前行力量。”


　　《 人民日报 》（ 2022年02月24日 17 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部