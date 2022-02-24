本报记者 李志伟

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当前，全球宏观经济不平衡加剧，南北鸿沟不断扩大。国际社会亟须携手应对发展不平等、不充分、不平衡问题，努力减少贫困人口，推动包容发展。

联合国近期发布的《2022年世界经济形势与展望》报告指出，在全球从疫情冲击中恢复的过程中，发达国家的恢复速度明显快于发展中国家。在一些国家内部，富有阶层财富增长速度明显快于低收入阶层，美国等西方国家的这一特征更加显著。国家间和国家内部贫富差距不断拉大，成为又一个挑战。联合国秘书长古特雷斯指出，不平等和不公正使数以千万计的人处境艰难，各方需要团结起来，共同为那些最需要帮助的国家和人们提供支持。

南北发展鸿沟扩大

联合国这份报告认为，未来几年，许多发展中国家的人均国内生产总值很难全面恢复。与疫情前的预测相比，非洲、拉美和加勒比地区的预计人均国内生产总值将分别出现5.5%和4.2%的落差。持续的经济低迷将加剧贫困和不平等，阻碍实现可持续发展和应对气候变化进程。

世界银行近日发布报告预测，2023年，发达经济体的产出将恢复到疫情前水平，而新兴和发展中经济体的产出将比疫情前低4%，脆弱国家和小岛屿国家的产出将比疫情前低7.5%至8.5%。随着各国从疫情冲击中逐步恢复，发展中经济体因新冠变异毒株传播及经济刺激措施有限，将进一步落后于发达经济体。

世界银行行长马尔帕斯表示，全球宏观经济不平衡已达到前所未有的程度，各经济体间和经济体内部收入差距等正在扩大，全球经济面临史无前例的不确定性。他呼吁国际社会加强协调行动，以实现各经济体的良性增长。世界银行经济预测部门负责人科斯说，发展中经济体面临众多风险，如新冠变异毒株流行、通货膨胀与利率上升带来的金融市场压力以及气候变化相关灾难等，这些风险增加了硬着陆的可能性。

疫情期间，社会不平等加剧，对发展中国家的冲击最为突出。数据显示，全球有一半以上人口已接种两剂疫苗，但在非洲的接种率只有7%。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃强调，近90个国家没有达到接种目标，“各国疫苗接种率差距较大，非常危险”。美国有线电视新闻网认为，疫苗不平等已成为当前国际社会面临的一个主要问题，全球最富裕的国家囤积疫苗，购买剂量是本国人口的好几倍，却未能兑现与发展中国家分享疫苗的承诺。

全球贫困人口增加

联合国一份关于就业和消除贫困的政策简报显示，2020年3月至12月间，全球极端贫困人口增加了1.19亿至2.24亿——这是21年来首次出现如此大幅的增长。世界卫生组织和世界银行日前联合发布的一项报告认为，疫情大流行造成的健康成本和经济后果，将使全球约5亿人陷入极端贫困的境地。

美国《商业内幕》网站刊文说，美国亿万富翁的总净资产在疫情期间增加了约1.8万亿美元。2020年，最富有的1%美国人拥有的财富增加了约4万亿美元，增量超过了最贫穷的50%美国人拥有的财富总和。

彭博新闻社报道说，贫困、通胀、疫情等一系列因素让数千万美国人面临粮食不安全的风险，饥饿问题越来越严重。根据慈善机构“赈饥美国”的数据，2020年需要食品援助的美国人数量飙升至6000万，较2019年增加约50%。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，美国本应该是应对疫情大流行准备最充分的国家，却成为受疫情影响最严重的几个国家之一。美国公共卫生领域的不平等性，是造成这一现象的重要原因。他说，在美国，人们获得医疗保健的机会不同，“我们有大量无法获得治疗的个体，少数族裔的住院率和死亡率较高”。

携手应对共同挑战

“社会动荡和两极分化加剧，且风险还在不断增加。这是社会不稳定的火药桶。”古特雷斯警告，不平衡的经济复苏正在加速不平等状况。由于需要偿还不断增加、成本更高的债务，发展中国家在经济复苏、创造就业、应对气候变化等方面的财政空间将非常有限。

“在疫情影响下，已存在的不平等现象变得更加严重。”格奥尔基耶娃表示，不平等现象不仅可能导致宏观经济失稳，还会加剧两极分化、损害政府信誉并助长社会动荡。

面对贫富差距和各种不平等给全球发展带来巨大阻力和挑战，国际社会纷纷呼吁，完善全球治理体系，从根本上消除发展不平等、不充分、不平衡问题，有效推动各国之间的相互支持、团结合作，实现各国共同发展。

世界银行呼吁全球各经济体加强合作，加快推进疫苗公平分配，采取积极措施提高最贫穷经济体债务可持续性，努力应对气候变化和经济体内部不平等，出台有助增长的政策措施，以促进绿色、具有韧性和包容性的发展。

联合国经济和社会事务部全球经济监测中心负责人哈米德·拉希德强调，发达国家需要调整缩减资产购买的速度和顺序，减少其资产负债表，以维持金融稳定，保持公共债务的低偿成本，确保债务的可持续性，避免过早的财政调整。

“疫情全球大流行需要全球应对，我们必须始终牢记公平问题……我们应该作为一个全球社区去应对挑战，这就是（疫情）给我们的重要教训。”福奇表示，在对抗新冠病毒的过程中，如果不团结协作，就会让病毒占上风。

古特雷斯表示：“现在是缩小国家内部和国家之间不平等差距的时候了。作为一个人类大家庭，如果我们团结一致，我们可以让2022年成为人类和经济真正复苏的一年。”

（本报华盛顿2月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 17 版）

(责编：胡永秋、袁勃)