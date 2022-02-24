本报记者 于 洋

近日，中国银行匈牙利分行成功完成3亿美元绿色债券国际发行，期限两年。这是中资机构在中东欧地区发行的首笔绿色债券。

绿色债券是国际市场中快速发展的新兴债券品种，所募集资金专门用于支持具有环境效益的绿色项目，对支持相关国家和地区在绿色环保领域的基础设施建设具有重要作用。此次在匈发行绿色债券所募集的资金将主要用于光伏发电、污水处理等多个项目。

近年来，中匈两国在绿色金融领域的合作不断深入。去年12月，匈牙利在中国成功发行期限3年的10亿元人民币绿色主权熊猫债，匈牙利成为第一个在中国发行以人民币计价的绿色债券的主权国家。

中国银行匈牙利分行行长李可欣表示：“发展绿色金融是共建‘一带一路’的重要内容之一，中国银行在匈牙利发行绿色债券将积极推进中东欧地区绿色转型升级，以优质金融服务全力支持中东欧地区客户实施绿色战略。”

匈牙利财政部副国务秘书鲍洛格·拉斯洛表示：“近年来，匈牙利与中方展开了广泛的金融合作，绿色金融合作是其中的亮点。两国互相发行绿色债券，开展了一系列新能源合作项目。双方合作互利共赢，惠及两国人民。我对两国在绿色金融领域的合作充满信心。”

当前，中匈两国在绿色合作领域成果丰硕。匈牙利最大光伏电站——考波什堡光伏电站已并网发电，电站每年可减少标准煤消耗4.5万吨，二氧化碳减排10多万吨；比亚迪纯电动大巴及卡车工厂在匈运营顺利，成为中国新能源品牌在欧洲投资兴建的第一座电动车工厂，在欧纯电动客车市场占有率超过20%；新能源汽车锂电池项目投资不断扩大，在匈形成产业集聚效应……

中国驻匈牙利大使馆经商处公使衔参赞刘波表示，中匈绿色合作不断取得新突破、新成果，将进一步推动两国经贸合作高质量发展。

（本报华沙2月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 03 版）

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