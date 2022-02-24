新华社北京2月23日电 （记者董雪、马卓言）外交部发言人华春莹23日在例行记者会上就乌克兰问题、美俄关系等回答了记者提问。

“中方一贯反对任何非法单边制裁”

有记者问，美国、欧盟、英国等多个国家和组织就俄罗斯对乌克兰采取的行动宣布对俄实施新的制裁。中国会对俄罗斯实施制裁吗？

华春莹说，中方一贯认为制裁从来不是解决问题的根本有效途径。中方一贯反对任何非法单边制裁。

她表示，根据美国财政部公布的数据，在过去20年里，美国实施的制裁数量增长了10倍。美国上一届总统任期内实施的制裁高达3800项，相当于平均每天3次挥舞“制裁大棒”。2011年以来，美国对俄罗斯实施的制裁就有100多次。但是，美方的制裁解决问题了吗？世界因为美方的制裁变得更好了吗？乌克兰问题会由于美方对俄罗斯实施制裁而自然解决吗？欧洲安全将由于美方对俄制裁而变得更有保障吗？希望有关方面认真思考，还是应该努力通过对话协商解决问题。

华春莹说，美国等一些国家的非法单边制裁，已经给相关国家经济和民生造成严重困难。美方在处理乌克兰问题和对俄关系时，不得损害中方和其他方面正当权益。

“中方将继续以自己的方式劝和促谈”

有记者问，个别美国媒体认为，中方现在在乌克兰问题上的表态立场同中方一贯奉行的尊重国家主权和领土完整原则相矛盾。你是否同意这种看法？

“中方在乌克兰问题上的立场是一贯的，没有变化。”华春莹说。

华春莹表示，中方表态符合中方一贯坚持的推动对话协商解决地区热点问题的立场。中方始终秉持客观公正，站在和平正义的一边，按照事情本身的是非曲直决定自身立场，主张各国都要根据联合国宪章的宗旨和原则和平解决国际争端。“个别人指责中方有关乌克兰问题的立场违背尊重国家主权和领土完整原则，这要么是别有用心，要么是故意歪曲误解。”

她说，乌克兰问题有其复杂历史经纬，局势演变至今是各种因素共同作用的结果。要想正确客观认识并寻求理性和平的解决方案，有必要了解乌克兰问题的来龙去脉，在平等和相互尊重的基础上，妥善解决彼此合理安全关切。

“一些国家应该想一想，在美方违背同俄罗斯的协议五次将北约东扩至俄家门口并部署大量先进进攻性战略武器时，他们有没有想过把一个大国逼到绝地的后果？”她说。

华春莹表示，当前形势下，和平解决乌克兰问题的大门并没有完全关上。中方希望有关当事方保持冷静和理性，致力于根据联合国宪章原则，通过谈判和平解决有关问题。“中方将继续以自己的方式劝和促谈，欢迎并鼓励一切致力于推动外交解决的努力。”

在应询介绍中方为解决乌克兰问题发挥的作用时，华春莹说，在地区热点问题上，中方一向致力于劝和促谈，为推动和平解决地区热点问题发挥建设性作用。

她介绍，16日，习近平主席同马克龙总统通话时强调，有关各方应该坚持政治解决的大方向，充分利用包括诺曼底机制在内的多边平台，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。近日，国务委员兼外长王毅通过视频出席慕尼黑安全会议中国专场时也强调，各方应该切实负起责任，为和平而努力，而不是一味推高紧张，制造恐慌，甚至渲染战争。

华春莹指出，现在问题的关键是，作为当前乌克兰局势紧张的始作俑者，美方在这场危机中扮演了什么角色？发挥了什么作用？如果有人一边火上浇油，一边指责别人救火不力，这种行为是不负责任的，也是不道德的。

批台当局借乌克兰问题蹭热点：“不明智的行为”

有记者提问，台湾地区领导人发言人和外事部门负责人将乌克兰问题同台湾问题相比，称希望国际社会持续向台湾提供武器，迫使大陆不敢武力“侵犯”。还有人说，不要使今日之乌克兰成为明日之台湾。中方对此有何评论？

“台湾当局有些人借乌克兰问题蹭热点和碰瓷，是不明智的行为。”华春莹说，“台湾的确不是乌克兰。台湾从来都是中国领土不可分割的一部分，这是无可辩驳的历史和法理事实。”

华春莹表示，一个中国原则是公认的国际关系准则。台湾地区的和平取决于海峡两岸关系的和平发展，而不是摇尾乞怜，指望外部势力售卖武器或提供军事支持。“台独”只能是死路一条。对此，任何人都不应有任何误解误判。

“和平解决乌克兰问题仍有希望”

有记者问：美国总统拜登发表演讲称，俄罗斯对乌克兰的行动是“侵略的开始”。我们也注意到塞尔维亚总统武契奇建议乌克兰总统先谴责美国、英国和其他国家对塞尔维亚进行的侵略行径。中方对此有何评论？

华春莹说，乌克兰问题有其复杂历史背景和经纬，演变到今天这种局面，是各种因素共同作用的结果。“我注意到俄方反复多次表示，俄方无意对乌克兰发动战争，而且反复强调俄方愿意就乌克兰加入北约问题同美方等相关方面开展对话。”

她表示，值得一提的是，“安全不可分割原则”被写入了1975年《赫尔辛基最后议定书》序言、1990年《新欧洲巴黎宪章》、1997年俄与北约签署的基础关系文件、1999年欧安组织伊斯坦布尔通过的《欧洲安全宪章》以及2011年俄美《关于进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约》序言等文件。

“但美方显然没有遵守其承诺。针对俄方提出同美方就欧洲安全保障倡议进行对话，美方也没有相向而行。”华春莹说。

华春莹说，中方一贯认为，各国安全应该是共同、合作、可持续的，任何国家和集团都不应该谋求所谓安全利益最大化，俄方的合理安全关切应当得到重视和解决。“我注意到有报道称，普京总统表示，乌方拒绝加入北约并保持中立将是解决问题最佳方式。乌方、美方等相关方面也都表示无意进入战争。这说明，和平解决乌克兰问题仍有希望。”

“我们希望各方保持克制和冷静，认识到落实安全不可分割原则的重要性，不要关闭对话的大门，致力于通过谈判缓和事态，化解分歧，共同维护和平。”她说。

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 03 版）

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