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国际残奥委会主席：

北京冬奥会的成功举办为冬残奥会注入信心

2022年02月24日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月23日电  （记者赵雪彤、黄昕欣）随着北京冬奥会闭幕，北京、延庆和张家口三个冬奥村已开始进行景观更换、无障碍设施调整，为北京冬残奥会做准备。国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯通过视频连线，表达了对北京冬奥会成功举办的肯定与对北京冬残奥会的期待。

　　“中国向世界呈现了一届了不起的冬奥会。”帕森斯说，在全球疫情背景下，举办这届盛会充满挑战，但中国在北京冬奥会期间采取的防疫措施非常成功，这让他对即将到来的北京2022年冬残奥会更加有信心。

　　帕森斯高度肯定了中国在冬残奥会筹办期间为推动残疾人体育事业、特别是残疾人冬季体育运动的发展所做出的成就。他说：“很高兴看到中国将冬奥会和冬残奥会的规划纳入国家的长期发展计划中。”

　　帕森斯说，为了给办赛提供安全的环境，中国和北京冬残奥组委会都付出了巨大努力。“他们（运动员）不用担心疫情，期待他们专注比赛，发挥出最高竞技水平。”

　　“我已经在为来北京倒计时了。”帕森斯说，他非常期待这届冬残奥会，也希望所有参赛人员能够享受这次比赛。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月24日 03 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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