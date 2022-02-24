本报北京2月23日电 （记者白紫微、时元皓）2月23日，南部非洲六姊妹党联合建设的尼雷尔领导力学院竣工启用仪式以线上线下相结合的方式举行。中共中央总书记习近平致贺信。坦桑尼亚革命党主席、总统哈桑出席并讲话，南非非国大主席、总统拉马福萨，莫桑比克解阵党主席、总统纽西，安哥拉人运主席、总统洛伦索，纳米比亚人组党主席、总统根哥布，津巴布韦民盟主席、总统姆南加古瓦分别致贺信。六姊妹党领导人及坦各界代表2000余人参加仪式。

中共中央对外联络部部长宋涛作为中国共产党代表宣读了习近平总书记的贺信，表示习近平总书记的贺信为新时代中非政党加强交流合作、构建高水平中非命运共同体提供了根本遵循。中国共产党愿同六姊妹党深化治国理政经验交流，共同维护发展中国家的利益。

六姊妹党领导人感谢中国共产党为尼雷尔领导力学院建设提供的宝贵支持，表示钦佩中国在以习近平同志为核心的中共中央领导下取得的巨大成就，希望进一步借鉴中共成功经验，不断探索非洲发展振兴之路。

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)