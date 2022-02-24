本报记者 陈晓航

“无论是场馆设施、防疫措施、组织协调，还是志愿者亲切的笑容，北京冬奥会都给我留下了深刻印象。运动员们尽情发挥，创造了一项又一项新纪录。”在北京冬奥会闭幕之际，国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席胡安·萨马兰奇接受本报记者专访时表示：“中方克服新冠肺炎疫情影响，为世界奉献了一场精彩的体育盛会。”

胡安·萨马兰奇曾多次赴北京、张家口等地考察冬奥会筹备情况，并见证了北京冬奥会的成功举办。胡安·萨马兰奇说：“体育的魅力是无穷的，尤其是竞技体育，对激发斗志、凝聚士气有着积极意义。北京冬奥会的举办为国际社会共同战胜疫情注入更多信心和力量。我们有能力也有信心克服一切困难。”

奥林匹克运动承载着人类对和平、团结、进步的美好追求。在胡安·萨马兰奇看来，构建人类命运共同体理念与奥林匹克精神相融相通。他表示，不同地域、不同肤色的运动员汇聚在五环旗下，拥抱同一个梦想。镜头记录下了运动员之间团结友好、相互协作的美好瞬间，“冬奥赛场上的友谊是体育精神的展现，也是奥林匹克运动的意义所在”。

胡安·萨马兰奇高度评价中国的办奥理念。他表示，现代奥林匹克运动已经成为多元文化交流互动的平台。北京冬奥会提出共享办奥理念，推动世界各国人民实现人文互动、文化共享，国际大家庭携手“一起向未来”。

北京是世界上第一个既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的城市。胡安·萨马兰奇认为，本届冬奥会顺利举办，是中国一流办赛能力的强有力证明，其中场馆运行和组织协调两方面工作尤其具有启示意义。北京冬奥组委为运动员和工作人员提供了方便、快捷、精准、细致的服务，“我对中国举办其他大型国际体育赛事充满信心”。

近年来，胡安·萨马兰奇多次到访中国，中国的变化之大、发展速度之快，常常令他惊叹。“以北京冬奥会延庆赛区为例，这里山地条件复杂。中国克服种种挑战，用短短几年时间建造了世界一流的高水平比赛场馆。建设过程中还十分注重生态保护，实现了体育设施同自然景观的和谐相融。”他说：“这样的变化每天都在中国各地发生。尽管我来过中国很多次，但每一次都有新的体验。”

2012年7月，胡安·萨马兰奇在中国发起并成立了萨马兰奇体育发展基金会，成为联系萨马兰奇家族与中国人民友谊的桥梁和纽带。胡安·萨马兰奇表示，基金会旨在推动中国体育文化事业发展，弘扬奥林匹克精神，促进国际体育文化交流。“展望未来，我们将继续努力，力争扩大体育项目种类和参与者群体，让更多人了解奥林匹克文化并热爱体育运动。”

（本报马德里2月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 03 版）

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