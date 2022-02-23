新华社基辅2月22日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基22日在基辅举行的记者会上说，他将考虑乌外交部关于同俄罗斯断绝外交关系的建议。

泽连斯基当天会见来访的爱沙尼亚总统卡里斯后说，俄方不会大范围升级紧张局势。他还说，乌克兰局势升级对欧洲和整个世界都是前所未有的挑战。对俄方的制裁措施应包括全面终止“北溪-2”天然气管道项目。

当天，乌外交部还召回了乌驻俄使馆临时代办。

俄总统新闻秘书佩斯科夫22日说，同乌方断交是俄方最不希望看到的场景，这会使局势更加复杂，俄乌断交对两国及两国人民都将造成不利影响。

俄罗斯一直寻求北约以法律形式保证不再东扩，不把乌克兰等国纳入北约。拜登2021年1月就任美国总统后，支持乌克兰加入北约，加大对乌军事援助，乌克兰局势持续升温。去年年底以来，俄乌关系更趋紧张。本月17日以来，乌东部地区局势恶化。

21日晚，俄总统普京签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。命令中写明，鉴于这两个“共和国”领导人的呼吁，暂责成俄国防部维护两个“共和国”的和平。泽连斯基予以谴责，认为俄方这一决定是对乌国家主权和领土完整的侵犯，破坏了和平努力和现有谈判模式。（参与记者：华迪）

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