新华社莫斯科2月22日电（国际观察）乌克兰危机升级 俄西博弈更趋复杂

新华社记者黄河

俄罗斯总统普京21日晚签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。乌总统泽连斯基对此表示，俄方决定是在侵犯乌克兰的主权和领土完整。联合国敦促各方优先开展外交活动，和平解决问题。

分析人士指出，近期持续紧张的乌克兰危机再度升级，地区局势将向何处去引发国际社会高度关注。当前形势下，有关各方应保持克制，通过对话谈判缓和事态，化解分歧。

这是2月21日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄总统普京发表电视讲话的画面。（新华社记者白雪骐摄）

紧张局势升级

俄联邦安全会议成员21日就乌克兰东部顿巴斯地区局势举行会议。普京随后发表全国电视讲话，谈及俄乌两国关系、乌东部局势、俄安全保障等问题。他签署关于承认“顿涅茨克人民共和国”和关于承认“卢甘斯克人民共和国”的命令，以及俄罗斯分别与这两个“共和国”的友好合作互助条约。

泽连斯基对俄方决定表示谴责。他建议紧急召开“诺曼底模式”四方峰会，并保证乌方将致力于通过政治和外交途径解决冲突，但不会屈服于挑衅。

欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩联合发表声明，称俄方违反了国际法和明斯克协议，欧盟将对参与该“非法行为”的人实施制裁。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，俄方此举将破坏旨在解决相关地区冲突的努力。美国总统拜登签署行政令，要求禁止美国人在这两个地区开展新的商贸活动。

联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，敦促相关各方立即停止敌对行动，保护平民和民用基础设施，防止任何可能使局势升级的行动和言论，并优先开展外交活动，和平解决所有问题。

2月19日，俄罗斯与白俄罗斯的“联盟决心-2022”联合军演最后阶段实战演习在白俄罗斯奥布兹—列斯诺夫斯基靶场进行。（新华社发，任科夫摄）

中国国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通话时表示，乌克兰问题演变至今，与新明斯克协议迟迟未能有效执行密切相关。中方将继续按照事情本身的是非曲直，与各方接触。乌克兰局势正趋于恶化。中方再次呼吁各方保持克制，认识到落实安全不可分割原则的重要性，通过对话谈判缓和事态，化解分歧。

多重原因所致

分析人士认为，俄方作出这一决定主要有两个原因。短期看，新明斯克协议难以获得有效执行，乌东部局势继续恶化；长期看，美国主导的北约始终无视俄罗斯的核心安全诉求。

俄罗斯此前通过公开呼吁安全保障、批评美国渲染战争、与法德等国密集磋商等途径，寻求通过对话让乌克兰问题回归新明斯克协议的框架。但本月17日以来，乌东部地区局势恶化，乌政府和当地民间武装相互指责对方在接触线地带发动挑衅性炮击。乌东部民间武装随后开始向俄罗斯大规模集中疏散当地居民，称面临乌克兰发起军事行动的危险。从眼下态势看，新明斯克协议落实难度依然很大。

2月19日，从乌克兰东部涌入的难民抵达俄罗斯南部罗斯托夫州的一处临时安置点。（新华社发，斯韦特兰娜摄）

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃22日表示，俄罗斯承认乌东部两个“共和国”的决定是基于相关协议对乌克兰政府已不再奏效而作出的。

长期以来，俄方一直寻求北约以法律形式保证不再东扩，不把乌克兰等国纳入北约。然而，拜登就任美国总统以来，对俄采取强硬立场，表态支持乌加入北约，加大对乌军事援助，致使乌局势持续紧张。

普京在21日的讲话中说，北约过去数年不断东扩并将武器系统部署在更加靠近俄罗斯边境的地区，全然不顾俄方关切、抗议和警告；在这样的情况下，俄方采取回应措施。

博弈复杂化

舆论认为，为了显示对乌克兰的支持，美欧或将很快继续出台新的对俄制裁措施，但俄方不会因制裁压力改变自身核心安全诉求。西方与俄罗斯的博弈或将在漫长的制裁与反制裁、军事对峙升级中进入更加复杂的阶段。

这是2月21日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。（新华社记者刘杰摄）

《全球政治中的俄罗斯》杂志主编卢基扬诺夫说，西方制裁的程度可能与顿巴斯接触线地带的冲突烈度高度相关，制裁对象的顺序可能依次为官员、商人、银行账户、高科技产品出口以及能源产业，将俄罗斯彻底踢出环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统将会是制裁的重要一环。

俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在评论俄方决定时表示，俄罗斯将再次面对不同方面的制裁、威胁、政治施压和舆论攻势，“我们经历过这一切，早已不再害怕”。他说，俄罗斯的对手会请求俄方重新回到谈判桌上，讨论所有问题。

分析人士认为，围绕乌克兰局势的博弈是俄罗斯在安全保障问题上寻求突破。截至目前，美国和北约对俄罗斯安全诉求的回应显然无法令俄方满意。随着乌克兰局势发生新的变化，俄方或将继续采取不同的策略，以期实现自己在安全保障问题上的战略目标。（参与记者：邓仙来、李骥志）

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