新华社基辅2月22日电 新闻背景：乌克兰局势发展时间线

新华社记者李东旭

俄罗斯总统普京21日晚签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯的决定是在侵犯乌克兰的主权和领土完整。国际社会对俄乌局势深表关切。下面是乌克兰局势发展重要节点的时间线：

——2022年2月21日，俄罗斯联邦安全会议成员就乌克兰东部顿巴斯地区局势举行会议。普京随后发表全国电视讲话，谈及俄乌关系、乌东部局势、俄安全保障等问题。他签署关于承认“顿涅茨克人民共和国”和关于承认“卢甘斯克人民共和国”的命令，以及俄罗斯分别与这两个“共和国”的友好合作互助条约。

——2022年2月21日，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，敦促各方优先开展外交活动，和平解决乌东部问题。当天，联合国安理会就乌克兰问题召开紧急会议。中国常驻联合国代表张军在会上表示，中方呼吁有关各方继续开展对话协商，在平等和相互尊重的基础上寻求解决彼此关切的合理方案。

——2022年2月18日，乌克兰东部民间武装自行成立的“顿涅茨克人民共和国”政府所在地发生爆炸。乌东部民间武装宣布，因存在乌克兰发起军事行动的危险，自即日起向俄罗斯大规模集中疏散当地居民。

——2022年2月17日，乌克兰军方称，乌东部民间武装当天向政府军控制区发动炮击。乌东部民间武装则指责乌政府军首先动用重型武器向其控制地区发动袭击。乌东部地区紧张局势持续升级。

——2022年2月2日，美国国防部宣布将向欧洲增派部队，以应对俄乌边境地区紧张局势。俄外交部副部长格鲁什科表示，美方这一决定是“破坏性举措”，将加剧军事紧张。

——2022年1月26日，美国和北约分别向俄罗斯递交关于俄方所提安全保障建议的书面答复，但美国和北约在诸多关键议题上没有让步。

——2022年1月22日，乌克兰国防部发表声明说，美国援助乌克兰的一批军火当天运抵基辅。此后，英国、波兰、加拿大等国陆续向乌克兰提供军火援助。

——2022年1月10日至13日，俄罗斯分别与美国和北约就安全保障问题开展对话，但均未取得实质性成果。

——2021年12月10日，俄罗斯外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国和北约就排除进一步东扩的可能性提供法律保障。

——2019年2月7日，乌克兰议会通过宪法修正案，把乌克兰加入欧盟和北约作为国家基本方针写入宪法。

——2015年2月12日，新明斯克协议签署。此后，乌克兰政府军和乌东部民间武装之间的大规模冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

——2014年12月23日，乌克兰议会通过关于该国放弃不结盟地位的法案，决定深化和北约的合作。

——2014年9月5日，经国际社会斡旋，乌克兰政府代表和乌东部民间武装代表在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，但此后冲突并未完全停止。

——2014年4月，乌克兰东部顿涅茨克州、哈尔科夫州和卢甘斯克州数千名反政府民众举行抗议集会，抗议者提出在乌克兰实行联邦制、加入俄罗斯等要求，并冲击、占领了州政府大楼等政府建筑。乌政府军和民间武装在东部顿巴斯地区爆发大规模武装冲突。民间武装随后宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。

——2014年2月，乌克兰首都基辅的持续骚乱导致多人死伤。乌克兰反对党主导议会并通过解除亚努科维奇总统职务等一系列决议，乌内务部宣布通缉亚努科维奇及其政权多名高官。

——2013年11月，乌克兰政府宣布暂停与欧盟签署联系国协定的准备工作，同时表示将加强与俄罗斯等其他独联体国家的经贸关系。

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