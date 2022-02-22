新华社北京2月22日电 俄罗斯总统普京2月21日晚签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。乌克兰、美国、欧洲等方面如何反应？请看新华社记者从基辅、莫斯科、华盛顿、布鲁塞尔和纽约联合国总部发回的报道——

俄罗斯：承认乌东部两个“共和国”

俄罗斯联邦安全会议成员21日就乌克兰东部顿巴斯地区局势举行会议。普京随后发表全国电视讲话，谈及俄乌两国关系、乌东部局势、俄安全保障等问题。

随后，普京签署关于承认“顿涅茨克人民共和国”和关于承认“卢甘斯克人民共和国”的命令，以及俄罗斯分别与这两个“共和国”的友好合作互助条约。

这是2月21日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄总统普京发表电视讲话的画面。新华社记者 白雪骐 摄

21日早些时候，普京与法国总统马克龙和德国总理朔尔茨通电话，告知对方他即将签署相关命令。马克龙和朔尔茨对这一事态发展表示失望，同时表示愿继续就有关问题保持接触。

乌克兰：建议召开四方峰会

乌克兰总统网站22日凌晨发布声明说，乌总统泽连斯基谴责俄罗斯承认乌东部地区两个“共和国”，认为俄方这一决定是对乌国家主权和领土完整的侵犯，破坏了和平努力和现有谈判模式。

泽连斯基表示，他已与马克龙、朔尔茨、美国总统拜登、英国首相约翰逊和欧洲理事会主席米歇尔讨论了当前局势。他建议紧急召开“诺曼底模式”四方峰会，并保证乌方将致力于政治和外交途径解决冲突，但不会屈服于挑衅。

联合国：安理会召开紧急会议

联合国秘书长古特雷斯21日通过发言人发表声明，呼吁各方按照联合国安理会认可的明斯克协议，和平解决乌东部冲突。

声明还敦促相关各方立即停止敌对行动，保护平民和民用基础设施，防止任何可能使局势升级的行动和言论，并优先开展外交活动，和平解决所有问题。

2月21日，在位于纽约的联合国总部，中国常驻联合国代表张军（前中）在安理会举行的审议乌克兰问题紧急会议上发言。新华社记者 王迎 摄

联合国安理会当地时间21日21时就乌克兰问题召开紧急会议。

中国常驻联合国代表张军在发言中呼吁有关各方保持克制，通过外交努力为乌克兰问题寻求合理解决方案。

张军说，乌克兰局势发展到目前状况，是一系列复杂因素共同作用的结果。中国一贯按照事情本身的是非曲直决定自身立场，主张各国根据联合国宪章的宗旨和原则，和平解决国际争端。

欧美：加码对俄制裁

米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间21日晚联合发表声明，称俄方违反了国际法和明斯克协议，欧盟将对参与该“非法行为”的人实施制裁。

拜登21日签署行政令，就俄罗斯承认乌克兰东部“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的“主权和独立国家地位”一事作出回应，要求禁止美国人在这两个地区开展新的商贸活动。

白宫声明说，如果俄罗斯“进一步入侵”乌克兰，美国将与盟友和伙伴协调一致，对俄“进行更为严厉的经济制裁”。

背景资料

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌克兰政府军和当地民间武装之间的大规模武装冲突。民间武装随后宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

俄方一直寻求北约以法律形式保证不再东扩，不把乌克兰等国纳入北约。拜登就任美国总统以来，对俄罗斯采取强硬立场，支持乌克兰加入北约，加大对乌克兰军事援助。乌克兰局势再度升温。

本月17日以来，乌克兰东部地区局势恶化，乌政府和当地民间武装相互指责对方在接触线地带发动挑衅性炮击。

乌东部民间武装18日宣布，因存在乌克兰发起军事行动的危险，自即日起向俄罗斯大规模集中疏散当地居民。由于从乌东部地区涌入的难民数量持续增加，俄南部罗斯托夫州政府19日宣布进入紧急状态。（记者：黄河、李东旭、檀易晓、胡友松、邓仙来、李骥志、张璇、王建刚、唐霁、姜雪兰、任珂；剪辑：沈浩洋；编辑：王申、孙浩、马晓燕、金正）

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(责编：崔越、杨牧)