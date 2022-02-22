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乌克兰局势升级引起国际市场动荡

2022年02月22日19:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月22日电 受俄罗斯与乌克兰紧张关系加剧消息影响，全球主要市场连续两天出现较大波动，欧洲和亚太股市主要股指出现大跌，国际油价和金价显著上涨。

　　根据俄罗斯总统网站发布的消息，俄联邦安全会议成员21日就乌克兰东部顿巴斯地区局势举行会议。俄总统普京21日晚签署命令，承认乌东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。

　　当天早些时候，普京与法国总统马克龙和德国总理朔尔茨通电话。马克龙和朔尔茨对事态发展表示失望，同时表示愿继续就有关问题保持接触。

　　联合国秘书长古特雷斯21日通过发言人发表声明，敦促相关各方立即停止敌对行动，优先开展外交活动，和平解决所有问题。

　　受消息影响，欧洲股市继21日显著下跌后，22日开盘普遍下挫。其中，法国巴黎股市CAC40指数开盘下跌约2.3%；德国法兰克福股市DAX指数低开约360点，跌幅达2.5%。

　　美国纽约股市21日因假期休市，但主要股指的期指均出现大跌。据美国消费者新闻与商业频道报道，道琼斯工业平均指数期指当地时间21日晚下跌超过400点。

　　日本东京股市日经225种股票平均价格指数22日全天低位运行，一度下跌超过660点，收于26449.61点，下跌461.26点，跌幅为1.71%。

　　韩国首尔股市综合指数22日下跌1.35%，收于2706.79点。

　　俄罗斯两大主要股指21日暴跌超过10%，22日继续大幅低开。俄罗斯交易系统指数和莫斯科证券交易所指数22日开盘跌幅分别为6.8%和4.2%。

　　地缘政治风险加剧市场对能源供应的担忧，刺激国际油价进一步走高。伦敦布伦特原油期货价格21日盘中突破每桶97美元，创下7年新高。

　　此外，作为避险资产的黄金受到投资者追捧，推动国际金价21日站上每盎司1900美元关口。

　　市场分析人士认为，俄乌局势升级给市场带来更大不确定性，避险情绪正主导国际市场走势。作为全球主要油气出口国，俄罗斯在乌克兰局势上的后续动作将对能源市场产生较大影响。

(责编：崔越、杨牧)

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