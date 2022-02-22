新华社北京2月22日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京21日晚签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。国际社会对俄乌局势深表关切，联合国秘书长古特雷斯敦促各方优先开展外交活动，和平解决乌东部问题。

根据俄罗斯总统网站发布的消息，俄联邦安全会议成员当地时间21日就乌克兰东部顿巴斯地区局势举行会议。普京随后发表全国电视讲话，谈及俄乌两国关系、乌东部局势、俄安全保障等问题。他签署关于承认“顿涅茨克人民共和国”和关于承认“卢甘斯克人民共和国”的命令，以及俄罗斯分别与这两个“共和国”的友好合作互助条约。

乌总统泽连斯基对此表示，俄罗斯的决定是在侵犯乌克兰的主权和领土完整。他同时建议紧急召开“诺曼底模式”四方峰会，并保证乌方将致力于通过政治和外交途径解决冲突，但不会屈服于挑衅。

古特雷斯当地时间21日通过发言人发表声明，呼吁各方按照联合国安理会认可的明斯克协议，和平解决乌东部冲突。声明敦促相关各方立即停止敌对行动，保护平民和民用基础设施，防止任何可能使局势升级的行动和言论，并优先开展外交活动，和平解决所有问题。

联合国安理会当地时间21日21时就乌克兰问题召开紧急会议。联合国负责政治事务的副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛在会上重申了古特雷斯的立场，强调在当前形势下，坚持对话更加重要，谈判是解决地区安全问题和乌克兰东部问题的唯一出路。

中国常驻联合国代表张军在会上表示，乌克兰局势发展到目前状况，是一系列复杂因素共同作用的结果。中国一贯按照事情本身的是非曲直决定自身立场，主张各国根据联合国宪章的宗旨和原则，和平解决国际争端。中方呼吁有关各方继续开展对话协商，在平等和相互尊重的基础上寻求解决彼此关切的合理方案。

美国总统拜登当地时间21日签署一项行政令，就俄方上述举动作出回应，要求禁止美国人在这两个地区开展新的商贸活动。白宫新闻秘书珍·普萨基发表的声明说，这项行政令禁止美国人在上述两个地区进行新的投资、贸易和融资活动，并授权对违反禁令者进行制裁。

欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间21日晚联合发表声明，称俄方违反了国际法和明斯克协议，欧盟将对参与该“非法行为”的人实施制裁。

北约秘书长斯托尔滕贝格当地时间21日表示，俄方此举将破坏旨在解决相关地区冲突的努力。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发政府军和当地民间武装之间的大规模武装冲突。民间武装随后宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

俄方一直寻求北约以法律形式保证不再东扩，不把乌克兰等国纳入北约。然而，拜登就任美国总统以来，对俄采取强硬立场，支持乌加入北约，加大对乌军事援助。乌局势再度升温。去年年底以来，俄乌关系更趋紧张。本月17日以来，乌东部地区局势恶化，乌政府和当地民间武装相互指责对方在接触线地带发动挑衅性炮击。（参与记者：华迪、李东旭、黄河、邓仙来、李骥志、唐霁、王建刚、尚绪谦）

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