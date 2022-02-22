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白宫下令禁止美国人在乌东部“独立”地区开展新的商贸活动

2022年02月22日13:12 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月21日电（记者邓仙来）美国总统拜登21日签署一项行政令，就俄罗斯承认乌克兰东部“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的“主权和独立国家地位”一事作出回应，要求禁止美国人在这两个地区开展新的商贸活动。

　　白宫新闻秘书珍·普萨基发表的声明说，这项行政令禁止美国人在上述两个地区进行新的投资、贸易和融资活动，并授权对违反禁令者进行制裁。他还表示，如果俄罗斯“进一步入侵”乌克兰，美国将与盟友和伙伴协调一致，对俄“进行更为严厉的经济制裁”。

　　针对最近一段时间以来的俄同西方国家以及乌克兰之间的紧张局势，俄罗斯政府不断指出，美国和北约在俄西部邻国部署军事力量，对俄方安全构成进一步威胁，俄方有权在本国境内调动部队，无意攻击他国。俄方同时指责乌克兰政府向乌东部顿巴斯地区增兵，加剧了当地紧张局势。

　　本月17日以来，乌克兰东部地区局势恶化，乌政府和当地民间武装相互指责对方在接触线地带发动挑衅性炮击。乌政府强调并未也无意向东部地区发起进攻。

(责编：高歌、燕勐)

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