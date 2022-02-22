新华社联合国2月21日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯21日对俄罗斯承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的决定深感关切，并敦促相关各方优先开展外交活动，和平解决所有问题。

古特雷斯当天通过发言人发表声明，呼吁各方按照安理会认可的明斯克协议，和平解决乌克兰东部冲突。声明表示，根据联合国大会的有关决议，联合国仍然完全支持乌克兰在其国际公认边界内的主权独立和领土完整。

声明敦促相关各方立即停止敌对行动，保护平民和民用基础设施，防止任何可能使局势升级的行动和言论，并优先开展外交活动，和平解决所有问题。

古特雷斯上周前往德国参加第58届慕尼黑安全会议。鉴于乌克兰局势不断恶化，古特雷斯已经取消原定访问刚果民主共和国的计划，于22日返回纽约。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌克兰政府军和当地民间武装之间的大规模武装冲突。民间武装随后宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

俄方一直寻求北约以法律形式保证不再东扩，不把乌克兰等国纳入北约。然而，拜登去年1月就任美国总统以来，对俄罗斯采取强硬立场，支持乌克兰加入北约，加大对乌克兰军事援助。乌克兰局势再度升温。去年年底以来，俄罗斯与乌克兰关系更趋紧张。本月17日以来，乌克兰东部地区局势恶化，乌政府和当地民间武装相互指责对方在接触线地带发动挑衅性炮击。21日晚，俄罗斯总统普京签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。

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