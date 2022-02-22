新华社基辅2月22日电（记者李东旭）乌克兰总统网站22日凌晨发布声明说，乌总统泽连斯基谴责俄罗斯承认乌东部地区两个“共和国”，认为俄方这一决定是对乌国家主权和领土完整的侵犯，破坏了和平努力和现有谈判模式。

泽连斯基结束乌国家安全与国防委员会紧急会议后表示，俄罗斯决定承认“顿涅茨克和卢甘斯克临时被占领土”的“独立”，是在侵犯乌克兰的主权和领土完整，并将其在顿巴斯的军队合法化，这意味着俄罗斯单方面退出明斯克协议，无视“诺曼底模式”四方有关决定。

泽连斯基表示，他已与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、美国总统拜登、英国首相约翰逊和欧洲理事会主席米歇尔讨论了当前局势。他建议紧急召开“诺曼底模式”四方峰会，并保证乌方将致力于政治和外交途径解决冲突，但不会屈服于挑衅。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发政府军和当地民间武装之间大规模武装冲突。民间武装随后宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

俄方一直寻求北约以法律形式保证不再东扩，不把乌克兰等国纳入北约。然而，拜登就任美国总统以来，对俄罗斯采取强硬立场，支持乌克兰加入北约，加大对乌克兰军事援助。乌克兰局势再度升温。去年年底以来，俄乌关系更趋紧张。本月17日以来，乌东部地区局势恶化，乌政府和当地民间武装相互指责对方在接触线地带发动挑衅性炮击。21日晚，俄总统普京签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。

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