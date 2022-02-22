新华社莫斯科2月21日电（记者黄河）俄罗斯总统普京21日晚签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。

根据俄罗斯总统网站发布的消息，俄罗斯联邦安全会议成员21日就乌克兰东部顿巴斯地区局势举行会议。普京随后发表全国电视讲话，谈及俄乌两国关系、乌东部局势、俄安全保障等问题。

随后，普京签署关于承认“顿涅茨克人民共和国”和关于承认“卢甘斯克人民共和国”的命令，以及俄罗斯分别与这两个“共和国”的友好合作互助条约。

当天早些时候，普京与法国总统马克龙和德国总理朔尔茨通电话，告知他即将签署有关承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的命令。马克龙和朔尔茨对这一事态发展表示失望，同时表示愿继续就有关问题保持接触。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌克兰政府军和当地民间武装之间的大规模武装冲突。民间武装随后宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

本月18日，乌东部民间武装宣布，因存在乌克兰发起军事行动的危险，自即日起向俄罗斯大规模集中疏散当地居民。俄南部罗斯托夫州政府19日宣布，由于从乌东部地区涌入的难民数量持续增加，该州即日起进入紧急状态。

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