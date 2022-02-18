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联南苏团朱巴战区司令视察中国第八批维和步兵营

2022年02月18日21:13 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕2月18日电（郭磊　臧雅麒）朱巴消息：新任联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）朱巴战区司令阿提库尔·拉赫曼17日上午视察中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营，高度称赞中国维和官兵良好的作风纪律和战备意识，希望他们继续努力为和平事业做出更多贡献。

　　拉赫曼当天分别参观了连队兵室、快速反应排、作战执勤室、一级医院以及后勤保障班等场所。中国维和步兵营的战备状态、内务秩序、医疗条件、设施器材得到在场人员高度认可。

　　拉赫曼表示，中国营是联南苏团和朱巴战区一支重要作战力量，一向在维和任务中表现出色。“今天通过参观，我感受到了中国军人良好的作风纪律和战备意识。希望中国营继续努力，为和平事业做出更多贡献。”他说。

　　中国营营长丁鸿表示，中国营将坚决完成好联南苏团和战区赋予的各项维和任务，树立好“中国标准”，诠释好“中国担当”，塑造好“中国形象”，推动南苏丹和平进程向前发展。

　　中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营700名官兵于去年12月全部部署到位，开始执行为期一年的维和任务。第八批维和步兵营以中部战区陆军第82集团军“铁军旅”为主抽组而成，包括步兵、装甲兵、侦察兵、炮兵、工兵和医疗兵等，将执行武装巡逻、警戒搜查、武装护卫、保护平民等任务。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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