人民网北京2月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持18日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：日前，中法签署第三方市场合作第四轮示范项目清单。发言人可否对此作进一步介绍？

汪文斌：为落实中法两国领导人关于开展第三方市场合作的重要共识，近期中法双方签署了第三方市场合作第四轮示范项目清单。清单包含基础设施建设、环保、新能源等领域7个项目，总金额超过17亿美元，合作区域涉及非洲、中东欧等地，将对第三国经济社会发展发挥积极作用。

当前，中法关系发展势头良好。2月16日，习近平主席同马克龙总统成功举行新冠肺炎疫情以来第八次通话，双方一致同意加快落实第三方市场合作第四轮示范项目清单。下一步，双方将继续积极为两国企业开展第三方市场合作创造条件、搭建平台，推动更多示范项目落地，实现多方共赢。

《人民日报》记者：明天是中国和阿根廷建交50周年纪念日，中方如何评价过去50年的中阿关系？将会有哪些庆祝活动？

汪文斌：正如你刚才提到的，明天是中阿建交50周年纪念日。建交50年来，在双方共同努力下，中阿友谊的参天大树生机勃勃、硕果累累。前不久，费尔南德斯总统来华出席北京冬奥会开幕式并成功访华，习近平主席同他举行了亲切友好和富有成果的会晤。两国元首高度评价建交以来双边关系发展成就，一致同意共同开辟中阿全面战略伙伴关系下一个辉煌的50年。

为庆祝中阿建交50周年，两国元首宣布启动2022中阿友好合作年，双方将举行覆盖面广、贯穿全年的交流活动。两国元首还将就建交50周年互致贺电。“云上无涯”2022中阿友好合作年短视频大赛已经启动，来自阿根廷的知名博主功必扬、夏波波邀请两国朋友一起讲述中阿友好故事。中国集邮有限公司将发行《中阿建交50周年》纪念封。北京、四川等省市还将同阿根廷友好省市共同举办丰富多彩的活动，请大家保持关注。

总台国广记者：昨天，习近平总书记向中斯政党庆祝中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年大会致贺信。发言人能否进一步介绍有关情况？中方对中斯关系未来发展有何期待？

汪文斌：2月17日，中国共产党同斯里兰卡朝野主要政党共同举办庆祝中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年大会。中共中央总书记习近平向大会致贺信。斯里兰卡约20个主要政党领导人和700名各界代表参加。斯各政党高度赞赏在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国取得了举世瞩目的成就，感谢中方向斯提供大力支持，表示斯方视中国为真正的朋友，愿同中国共产党一道，弘扬《米胶协定》精神，以党际关系为引领，深化政治互信，推进各领域合作。斯各政党并祝贺北京冬奥会成功举办，预祝中共二十大取得圆满成功。

中斯交往源远流长，两国关系经受住了时间和国际风云变幻的考验，树立了大小国家友好相处、互利合作的典范。2014年，习近平主席对斯里兰卡进行历史性国事访问，开启了中斯友好合作新篇章。中方愿同斯方一道，以建交65周年暨《米胶协定》签署70周年为契机，弘扬“独立自强、团结互助”的米胶协定精神，进一步深化传统友谊，增进政治互信，加强团结抗疫，推动共建“一带一路”等务实合作提质升级，密切在国际和地区事务中的协调与合作，巩固好、拓展好中斯战略合作伙伴关系，更好造福两国和两国人民。

彭博社记者：美国贸易代表发布声明称，美国将中国通讯平台微信的“微信电商生态”和“全球速卖通”列入从事假冒或侵犯版权的“恶名市场名单”。外交部对此有何评论？

汪文斌：你提的问题，请你向主管部门询问。

我要强调的是，中方一直高度重视知识产权保护，近年来取得的成效有目共睹。我愿向大家介绍一些事实。2021年，国外申请人在华发明专利授权11万件，同比增长23%；商标注册19.4万件，同比增长5.2%。其中，美国在华发明专利授权、商标注册同比分别增长32.1%和17.3%。国外在华知识产权数量保持较快增长，表明外国企业对中国知识产权保护和营商环境抱有坚定信心。

中方也一贯支持中国企业按照市场原则，在遵守当地法律法规基础上对外开展相关合作。我们敦促美方停止将经贸问题政治化，全面、客观、公正地评价中国企业在知识产权保护方面作出的努力和取得的成效，为中美两国企业在平等互利和相互尊重基础上开展合作营造开放、公平、公正、非歧视的营商环境，共同推动中美经贸关系健康稳定发展。

日本广播协会记者：请问预计将有多少外国政要出席冬奥会闭幕式？

汪文斌：这个问题请你向北京冬奥组委询问。

总台央广记者：据报道，美国国务院发言人近日表示，尼泊尔须在2月28日前决定是否审议通过两国“千年挑战计划”协议（MCC），否则将影响美尼外交关系。目前，尼各政治派别仍存在分歧，尚未就将MCC提交议会审议达成一致。尼国内还发生了针对MCC的示威活动。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。中方欢迎国际社会同尼泊尔开展发展合作，为尼经济增长和民生改善贡献力量。但这应当充分尊重尼人民的意愿，不应附加任何政治条件。我们反对搞“胁迫外交”，反对为了自身目的损害尼主权和利益。

作为尼泊尔的友好近邻和发展伙伴，中方将一如既往地支持尼人民自主选择发展道路，支持尼方作出符合国家利益、体现人民意志的正确选择，继续为尼经济社会发展提供力所能及的支持和帮助。

总台央视记者：当地时间17日，美国务卿布林肯在联合国安理会发表讲话称，美情报显示俄已走上战争道路，计划未来数日内进攻乌克兰。他还称，美分享上述情报旨在阻止战争而非发动战争。请问中方对此有何评论？

汪文斌：美国情报部门的可信度如何，在伊拉克、乌克兰等问题上已经得到检验。

我要强调的是，政治解决乌克兰问题不能以释放“战争”烟雾弹为筹码，不能以制裁施压相威胁、更不能以煽动集团对抗为手段。各方应在新明斯克协议基础上，通过对话谈判妥善处理包括俄方在内的各方合理安全关切，推动乌克兰危机及相关问题的全面解决。

印度报业托拉斯记者：你刚刚提到中斯政党大会以及习近平主席的贺信。请问双方是否谈及斯里兰卡近期对中国债务重新安排的请求、其面对的金融危机以及中方相关援助？

汪文斌：我刚才已经介绍了中斯政党庆祝中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年大会的相关情况。

关于你提到的具体问题，我可以告诉你，中斯两国一贯在平等互利的基础上推进各领域务实合作。中方愿同斯方一道，继续弘扬“独立自强、团结互助”的米胶协定精神，推动共建“一带一路”等务实合作提质升级，为两国关系进一步发展作出更大努力。

《北京青年报》记者：我们注意到，连日来，国际奥委会、多国代表团团长和运动员纷纷点赞北京冬奥会，表示冬奥会运行非常成功。发言人对此有何评论？

汪文斌：我们高兴地看到，北京冬奥会自开赛以来，赛事组织等各项工作得到了国际奥委会官员、参赛代表团和运动员高度肯定和赞赏。

国际奥委会主席巴赫在新闻发布会上表示，北京冬奥会赛事可以说已经非常成功，运动员展现出了非常高的竞技水平，是奥林匹克精神的充分展示。他还表示，运动员们非常开心，对场馆和奥运村以及相关的服务都感到非常满意。

奥运会部执行主任杜比也表示，开赛以来，无论是从赛事组织、细节安排还是对运动员的协助支持来看，各个环节都十分成功。美国、英国等冬奥代表团负责人也表示，冬奥会非常精彩，各项场馆设施和赛事服务令人赞叹，运动员十分满意，享受在这里的比赛。多国运动员也纷纷开启点赞模式，并对防疫措施表示理解和遵守。

面对依然肆虐的新冠肺炎疫情，北京冬奥会如期开幕并成功举行，振奋人心。本届冬奥会也是奥林匹克格言加入“更团结”之后举办的首届冬奥会。各国健儿齐聚五环旗下，相互切磋，超越自我，精彩呈现，让“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言更加熠熠生辉。中方将继续与各方携手努力，为确保北京冬奥会完美收官、北京冬残奥会顺利开幕、促进奥林匹克事业发展和人类团结进步作出新的贡献。

印度报业托拉斯记者：追问关于中法第三方市场合作的问题。你提到了双方可能对非洲进行投资。有计划在其他地区开展这种合作吗？中法双方考虑的投资总额为多少？

汪文斌：我刚才已经介绍了，中法双方签署的第三方市场合作第四轮示范项目清单涉及基础设施建设、环保、新能源等领域7个项目，总金额超过17亿美元，合作区域覆盖非洲、中东欧等地。中方主管部门已经发布了相关消息稿，你可以查阅。

(责编：徐祥丽、吴成良)