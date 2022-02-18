新华社北京2月18日电 题：中国抗疫成就助力世界经济复苏走稳走实

新华社记者王嘉伟

《为何全世界需要中国的“动态清零”政策》《中国的新冠感染“动态清零”政策包含对别国的教益》……在欧美多国逐步取消新冠疫情限制措施之际，美国彭博社、《华尔街日报》等西方媒体近来接连刊文，肯定中国抗疫成就令世界受益。事实胜于雄辩。理性人士都能看到，中国抗疫交出了不凡答卷，正助力世界经济复苏走稳走实。

新冠疫情肆虐全球以来，世界经济不稳定、不确定因素增加，统筹好疫情防控与经济复苏成为各国的共同挑战。中国有效统筹疫情防控与经济发展，率先赢取发展主动，确保了从苹果手机、特斯拉汽车到化肥等各类商品继续运往世界各地，为世界经济复苏作出贡献。

中国抗疫的世界贡献，在于确保自身稳定发展。越来越多国际人士认为，中国经济稳定本身就是对世界经济的贡献。彭博社文章指出，如果不采取严格防疫措施，中国新冠感染和死亡人数可能激增，进而导致全球供应链陷入停顿。“如果消费者和企业想继续购买中国制造的商品，而不必忍受供应短缺和价格的进一步上涨，就应该希望中国能继续奉行新冠‘动态清零’政策”。

《华尔街日报》文章认为，两年多来，中国“动态清零”政策实现了其他国家一直渴望的两个目标：低死亡率和经济干扰最小化。美国人现在刚刚开始摆脱新冠魔影回归正常生活，而大多数中国人早在2020年就已经如此了。

事实上，中国在控制国内疫情、促进经济复苏方面取得的成就早已得到国际社会公认。“中国是全球抗疫的模范，”阿根廷拉普拉塔大学中国研究中心研究员塞瓦斯蒂安·舒尔茨的评价很有代表性。舒尔茨认为，疫情期间中国与海外保持活跃的贸易往来，发挥着稳定全球供应链的作用。

中国抗疫的世界贡献，在于“赋能”他国经济复苏。中国以开放合作态度，尽己所能为国际社会提供疫苗和抗疫物资。仅2021年，中国就向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂新冠疫苗，成为对外提供疫苗最多的国家。

最早提出将新冠疫苗作为全球公共产品、最早支持疫苗知识产权豁免、最早同发展中国家开展疫苗生产合作……中国有效推动国际抗疫进程，为各国实现经济平稳复苏发挥积极作用。

疫情冲击下，中国以规模可观、门类齐全的制造业体系为全球供应链产业链“补台”，以迅捷高效、互联互通的物流运输系统为世界经济动脉“输血”，以超大规模、增长强劲的市场为各国经济复苏“赋能”。正如彭博社文章所言，中国坚持“动态清零”政策的时间越长，它给世界其他地区带来的收益就越大。

中国抗疫的世界贡献，在于分享抗疫与发展智慧。百年变局和世纪疫情交织背景下，中国因时应势、主动应对，推动国际宏观政策协调，为推进抗疫国际合作出谋划策。

从共同发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议到召开新冠疫苗合作国际论坛，从携手各国共建“健康丝绸之路”到打造人类卫生健康共同体，中国坚持真正的多边主义，继续在力所能及范围内支持多边框架下的抗疫合作机制，为重振全球发展信心提供不竭的“动力源”，在日积月累的全球实践中赢得更广泛的“信任票”。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，中国通过提供抗疫物资、派遣医疗队和援建病毒检测实验室等方式协助亚太多国抗疫，为亚太国家控制疫情和经济复苏作出贡献，展现大国担当。坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西说，中国始终积极参与并推动国际抗疫合作，向多个国家援助医疗设备和新冠疫苗，是多边主义与经济全球化的倡导者与支持者。

当前全球新冠大流行是否走到“拐点”，科学界对此仍存争议。越是关键时刻，越要把准航向。中国坚持“动态清零”，经济稳步复苏，并积极开展国际抗疫合作，必将为世界经济复苏提供更稳健助力。（参与记者：谢昊、吴长伟、倪瑞捷、黎华玲、余谦梁、郑世波）

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