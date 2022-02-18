人民网东京2月18日电 （孙璐、李沐航）北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”在全球范围内人气不断上升。出于对“冰墩墩”的喜爱，日本网友“ice art子”通过自己的巧手用冰淇淋做出“冰墩墩”造型，在社交媒体上引起了网友们的广泛关注，中国驻日本大使馆、公益社团法人日本中国友好协会也分别在推特上转推了“ice art子”的冰淇淋版“冰墩墩”推文，将这可爱的作品向全球分享。

“很高兴通过冰淇淋‘冰墩墩’搭建起沟通桥梁”

在“ice art子”的推特中，可以看到大量用冰淇淋“雕刻”出的时下很多流行以及经典元素。比如，米老鼠、面包超人、史努比以及《鬼灭之刃》中的人物等各色人气角色。“ice art子”的“冰墩墩”推文经由网友在微博及小红书等进行分享后，获得较多关注。对此，“ice art子”表示：“非常高兴能让中国的朋友们看到我特意尝试做出的‘冰墩墩’作品。我不会中文，也不会使用中国的社交软件，正在发愁怎么办的时候，大家帮我搭起了沟通的桥梁。”

对于自己的作品受到大家欢迎，“ice art子”说：“因为知道东京奥运会的吉祥物在海外挺有人气，所以我想如果能够同样把北京冬奥会吉祥物做成艺术品并分享给中国朋友的话，该有多好啊！不过，我没有想到自己的爱好能够与全世界紧密联系起来。自己只是尽了一点微不足道的力量，却可以通过冰淇淋‘冰墩墩’搭建起日本与中国、甚至全球的桥梁，我非常高兴，感觉自己的世界也随之变得更加开阔了。”

“制作时内心不断涌现对‘冰墩墩’的爱”

“ice art子”表示，自己是在观看一档北京冬奥会的特别节目时看到“冰墩墩”的，当时就被它的可爱造型所吸引。全身软萌软萌的，还能展示各种比赛技能，非常帅气。“ice art子”介绍：“我意识到冰淇淋可以表达出三维效果，并做出具有深度和圆润的质感。我还用草莓酱在‘冰墩墩’手上做了一颗红心，虽然很小不容易被发现，但这颗心我认为很重要。”“‘冰墩墩’的造型既简洁又充满了现代元素，是大家都会喜欢的吉祥物。我在制作的过程中非常开心，内心不断涌现出对它的爱。我感觉，看‘冰墩墩’也成为了欣赏北京冬奥会的乐趣之一。”“ice art子”如是说。

(责编：徐祥丽、吴成良)