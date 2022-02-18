新华社伊斯坦布尔2月17日电（记者王峰 沙达提）国际奥委会委员、土耳其奥委会主席乌乌尔·埃代内尔日前在接受新华社记者视频采访时表示，作为一名医学专家，他认为北京冬奥会闭环区域提供了世界上最安全的防疫环境。

埃代内尔上月底抵达北京出席冬奥会，预计将于冬奥会闭幕式结束后返回土耳其。本月15日，他在视频连线时告诉记者，北京冬奥会在疫情防控方面给他留下了深刻印象。作为一名医学专家，他认为在新冠疫情之下，奥运闭环区域可以说提供了世界上最安全的防疫环境。参与冬奥医疗服务保障的有很多非常优秀的专家。无论是在冬奥村的诊所、医疗站还是在定点医院，伤患人员都会在短时间内得到诊治。

他还说，奥运设施的质量和比赛环境的舒适度也令人赞叹。此外，中国在奥运场馆的建设及赛后运营方面也非常成功。2008年北京奥运会的国家游泳中心“水立方”在此次冬奥会中成为冰壶比赛场地“冰立方”，设施的利用非常有效。首钢大跳台的场地是由老工业园区采用环保理念改造而成，相当有吸引力。

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