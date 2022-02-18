新华社北京2月18日电 巴西里约热内卢州历史名城彼得罗波利斯市15日以来遭遇暴雨灾害，泥石流吞噬民宅，小轿车挂在电线杆上……据路透社报道，截至16日，至少94人死亡，预计死亡人数还会继续上升。

彼得罗波利斯市位于里约热内卢州内陆山区，是19世纪巴西皇帝的避暑地，有宫殿、博物馆和许多优雅住宅，是著名观光景区。

2月16日，人们在巴西里约热内卢州彼得罗波利斯市的街道上清理淤泥。（新华社记者王天聪摄）

据路透社报道，彼得罗波利斯市15日一天的降雨量比往年2月一整个月还多。河水猛涨冲出堤坝，淹没数十条道路，冲走小轿车甚至公共汽车，引发上百起山体滑坡。

里约热内卢州长克劳迪奥·卡斯特罗说：“这情形简直像战争状态……小轿车挂在电线杆上，汽车翻倒在街头，到处都是淤泥和洪水。”

当地居民希尔达一家九口人住在同一栋房子里，如今房子遭洪水冲毁。她告诉媒体：“我失去了侄女和她五岁的女儿，到现在还没找到她们。没想到会发生这种悲剧，我们的城市被毁了。”

这是2月16日在巴西里约热内卢州彼得罗波利斯市拍摄的灾后景象。（新华社记者王天聪摄）

救援人员说，一个街区发生山体滑坡，多达80栋民宅被毁，消防部门和民防部门正展开搜救。此外，超过300人流离失所，政府部门着手把灾民临时安置在中小学校和收容中心。

当地一名店主恩里克·佩雷拉说：“大水来得很快，威力巨大。我的财产全毁了。本来受新冠疫情影响，游客减少，我们谋生已经很艰难了，没想到现在又发生这种悲剧。”

2月16日，在巴西里约热内卢州彼得罗波利斯市，倒下的树木和受损的汽车堵塞道路。（新华社记者王天聪摄）

彼得罗波利斯市政府宣布为死难者哀悼三天。

巴西总统雅伊尔·博索纳罗正在俄罗斯访问，得知国内灾情后告诉媒体，将动用联邦资金赈灾，“我们向（彼得罗波利斯）市长表示愿意尽可能提供帮助”。

自去年12月以来，巴西东北部、东南部圣保罗州等地频降暴雨，多次触发洪水和山体滑坡灾害，影响农作物收割，迫使部分地区的采矿业停工。（杨舒怡）

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