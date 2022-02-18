新华社北京2月17日电 综合新华社驻外记者报道：亚洲部分国家的新冠疫情持续蔓延。17日，印度尼西亚报告的累计新冠确诊病例超过500万例，文莱的单日新增确诊病例数和日本的单日新增死亡病例数均创下其疫情以来新高。

2月17日，一名男子佩戴口罩经过印度尼西亚首都雅加达街头。新华社记者 徐钦 摄

据印度尼西亚国家抗灾署17日发布的新冠疫情数据，该国较前一日新增新冠确诊病例63956例，累计确诊5030002例；新增死亡206例，累计死亡145828例。首都雅加达特区17日新增新冠确诊病例8536例，累计确诊病例数居印尼所有省级行政区首位，达1103889例。印尼人口约2.7亿，截至17日该国共有1.38亿人完成两剂新冠疫苗接种，773万人完成疫苗加强针接种。

印尼总统佐科13日通过官方社交媒体账号发文说，受奥密克戎毒株高传播性影响，印尼的新冠疫情持续扩散，每日新增确诊病例数接近2021年7月份的峰值水平，不过奥密克戎毒株的致死率低于德尔塔毒株。

2月17日，人们佩戴口罩经过印度尼西亚首都雅加达的一栋写字楼前。新华社记者 徐钦 摄

佐科呼吁民众保持冷静，遵守防疫规定和纪律，尽可能减少非必要外出活动。他还呼吁那些尚未接种新冠疫苗的民众立即寻找最近的接种点打疫苗，已接种过两剂疫苗的民众去打疫苗加强针。

印尼卫生部16日在官方网站上发布声明说，尽管印尼每日新增新冠病例数持续上升，但该国病床占用率处于较低水平。截至15日，印尼全国的病床占用率为33%，重症病床占用率为25%。

据文莱卫生部17日公布的疫情数据，该国当日新增新冠确诊病例2015例，全部为本土病例，这是该国单日新增病例首次超过2000例。截至17日，累计确诊27599例，累计死亡107例。

近段时间文莱日增新冠确诊病例数连创新高，继12日突破1000例达到1125例后，不到一周时间又突破2000例。

数据还显示，文莱全国约42万人口中已有94.9%接种第一剂新冠疫苗，约94.2%完成疫苗全程接种，有49.1%接种了加强针。

文莱卫生部此前表示，该国正经历第三波新冠疫情，奥密克戎毒株正取代德尔塔毒株成为该国主要流行毒株；文莱发现的奥密克戎感染病例均为轻症或无症状感染，预计第三波疫情的重症率不会高于第二波疫情；政府不会推出更严格的社交管控措施，但民众应尽快接种疫苗加强针，并继续遵守外出戴口罩等防疫规定。

据日本广播协会电视台统计，截至17日19时45分（北京时间18时45分），日本当日新增新冠确诊病例95208例，累计确诊4257399例；新增死亡病例271例，创本国疫情以来新高，累计死亡21273例。东京都17日宣布，首次确认发现奥密克戎毒株的亚型变异毒株BA.2社区传播病例。

日本首相岸田文雄17日晚召开记者会，宣布大阪府等17个道府县应对新冠疫情的“防止蔓延等重点措施”延长到3月6日，而山口县等5个县的“重点措施”将于20日到期解除。“重点措施”的防疫力度仅次于紧急状态，内容包括缩短餐饮店营业时间、限制提供酒类等。

岸田文雄还宣布将逐步放宽入境限制，每天入境日本的人数上限近期将从目前3500人提高到5000人（暂不接纳海外游客）；入境后隔离期最短减至3天；接种过3次疫苗且从奥密克戎毒株未扩散的国家或地区来日的入境人员将免于入境后隔离。（参与记者：薛飞、郑世波、华义）

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