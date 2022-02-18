新华社莫斯科2月17日电（记者胡晓光）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17日说，俄方已要求美国驻俄大使馆副馆长巴特·戈尔曼离境，作为美方“无理驱逐”俄驻美大使馆公使衔参赞的回应。

扎哈罗娃当天在一份声明中说，美方无视俄方要求，在俄驻美大使馆公使衔参赞的接替者尚未到任前将其驱逐，加剧了因美方发动“签证战”导致的俄外交使团人员严重短缺问题。

扎哈罗娃表示，俄方在不同层级多次建议美方停止有关恶化两国外交使团运行状况的行为，并取消近年来出台的所有限制措施。但美方只考虑保障自身利益，其他一切都被忽视了。“俄罗斯不打算容忍这种歧视性做法。”

美国国务院发言人当天发表声明说，美方认为俄方“无端驱逐”戈尔曼加剧了美俄紧张关系，美方正在考虑应对措施。

另据俄罗斯媒体援引美驻俄大使馆的消息报道，戈尔曼持有效签证，在俄居留未满3年，不久前已离开俄罗斯。

2021年4月，美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等“恶意活动”为由，宣布对俄实施大规模制裁并驱逐俄外交人员。俄罗斯随后采取驱逐美国驻俄外交人员等反制措施。同年9月，美国要求55名俄外交人员于2022年分两批离开美国。俄外交部随后表示，俄方将以对等方式回应美国驱逐俄外交人员。（参与记者：邓仙来）

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