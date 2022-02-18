新华社德黑兰2月17日电（记者高文成 王守宝）伊朗最高领袖哈梅内伊17日说，伊朗寻求和平利用核能，敌对势力有关伊朗发展核武器的说法是“荒谬的”。

根据哈梅内伊网站17日发布的消息，哈梅内伊当天在通过视频会见伊朗东阿塞拜疆省民众代表时说，伊朗未来将迫切需要和平的核能。如果现在不进行谋划，国家发展将受到阻碍。敌对势力知道伊朗寻求和平利用核能，其有关伊朗发展核武器的说法是“荒谬的”，目的是“希望伊朗在未来需要核能时面临困难”。

哈梅内伊表示，伊朗核问题全面协议中的条款必须遵守，取消对伊制裁的外交努力正在进行，但更重要的是伊朗要“通过发展生产力、提高经济活力和利用知识经济消除制裁的影响”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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