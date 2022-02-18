新华社巴黎2月17日电（记者徐永春）法国、加拿大和部分欧洲国家17日发表联合声明说，决定从马里撤出其参与反恐行动的军事力量。

联合声明说，参与“新月形沙丘”行动和“塔库巴特遣队”的法国、加拿大等国认为，由于马里过渡政府的“多重阻挠”，在当前政治、行动和法律条件下，无法有效履行其在反恐斗争中的军事承诺，因此决定开始协调从马里撤出军事力量。

联合声明说，应非洲伙伴要求并在商讨未来联合行动方式的基础上，法国及其盟友同意在萨赫勒地区特别是尼日尔等地继续联合打击恐怖主义。

近期，马里与法国等国在军事合作和选举问题上的紧张关系加剧。1月31日，马里过渡政府谴责法国外长勒德里昂发表不友好言论，要求法国驻马里大使72小时内离境。法国外交部随即表示，作为回应，法国决定召回驻马里大使。

萨赫勒地区是非洲撒哈拉沙漠以南一个宽320公里至480公里的区域。近年来该地区饱受贫困、武装冲突和自然灾害的困扰。法国2014年8月起在萨赫勒地区开展“新月形沙丘”军事行动，派遣数千名士兵与地区国家马里、布基纳法索、乍得、毛里塔尼亚、尼日尔协同打击恐怖主义。

“塔库巴特遣队”由法国、爱沙尼亚和瑞典等国军人组成，自2020年7月开始向马里部署，以协助打击极端组织。

“新月形沙丘”每年消耗法国财政将近6亿欧元，迄今成果有限，法军不断承受伤亡，在国内引发越来越多质疑。法国总统马克龙试图说服盟友帮助减轻法国在这一地区反恐的负担，但响应者不多。

2021年6月，马克龙宣布法国将大幅减少在萨赫勒地区的兵力部署，转而侧重于为当地军队的反恐行动提供支持。马里过渡总理马伊加随后表示，法国单方面宣布重新部署其在萨赫勒地区的军事行动代表着“全面迅速的放弃”。（参与记者：王子正）

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