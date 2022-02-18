风光智能节水灌溉试验基地。受访者供图

人民网开罗2月17日电 （记者沈小晓）在位于开罗-亚历山大沙漠公路上的埃及农业研究中心沙漠农场里，有这样一片青芒果试验田。芒果长势良好、个大饱满，地面上却看不到一根灌溉管道，试验田旁还立着来自中国的太阳能板。

“我们这套灌溉设备安装的是地下渗灌管道，是铺在地下的，不受紫外线照射，使用寿命长。地下管道与风能、太阳能提水设备和手机智能控制灌溉设备一起组成了智能风光互补节水灌溉系统。”宁夏大学资源环境学院院长、研发带头人孙兆军介绍，这套智能灌溉系统，可以将水分直接送到植物根部，比传统灌溉更加绿色环保高效，通过手机就能实现远程控制。

针对埃及高温干旱、水资源短缺，以及水资源利用效率低的问题，宁夏大学与埃及艾因沙姆斯大学合作建立智能节水灌溉实验室，在埃及国家研究中心农场和埃及沙漠研究中心农场共建总面积320亩的两个风光智能节水灌溉试验基地，并与当地企业合作，示范推广3万多亩。“这套灌溉系统较当地技术节水20%以上，对埃及发展节水农林业、提高农林业综合生产能力具有推动和支撑作用。”孙兆军说。

共建智能节水灌溉实验室是近年来中埃科技合作的一个缩影。随着共建“一带一路”倡议与埃及“2030愿景”的深度对接，双方不断创新合作形式、拓展合作领域，在科技园与孵化器合作、人员交流、联合实验室合作等方面开展了密切合作，呈现出持续合作的良好势头。

2021年3月，中科院上海微系统与信息技术研究所协同创新单元新微创源孵化器与埃及电子研究所孵化器完成线上签约。“我们提供技术支持和技术转移，埃方负责技术本土化，融合当地的资源、市场、人力和服务等，培育当地企业，促进相关技术的落地和应用。目前合作方向主要是智慧水务水利、智能汽车、PCR核酸检测仪器等。”上海新微科技发展有限公司（新微创源孵化器）副总经理马颖蕾介绍，双方孵化器合作、建立科技成果转移转化，找到合适的合作模式和方向，对双方来说都大有益处。

在航天科技领域，中埃合作也逐步走向深入。2016年，中埃签署援建埃及卫星总装集成及测试中心项目协议，并于2017年开始实施。2019年1月，中埃两国签署了埃及二号卫星实施协议，建设内容包括一颗小型遥感卫星、一个地面测控站和一套地面应用系统。埃及航天局执行主席库西表示，项目完成后，埃及将成为首个具有完备卫星总装集成测试能力的非洲国家。

开展科技人文交流是推动科技合作的重要纽带。2016年1月，中埃签署有关科技合作备忘录，提出“发展中国家杰出青年科学家来华工作计划”。

埃及高等教育与科学研究部亚西尔·里法特副部长表示，中国已成为埃及最重要的科技创新合作伙伴之一，“埃方愿与中方进一步深化和扩大科技创新合作，共同进步，携手成功。”

(责编：王禹蘅、常红)