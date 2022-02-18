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专访：“中国向全世界奉献了一场伟大团结的体育盛会”——访俄罗斯索契市副市长齐加涅什

2022年02月18日08:55 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科2月17日电 专访：“中国向全世界奉献了一场伟大团结的体育盛会”——访俄罗斯索契市副市长齐加涅什

　　新华社记者耿鹏宇

　　“中国向全世界奉献了一场伟大团结的体育盛会，将永远留在奥林匹克运动爱好者的记忆中。”俄罗斯索契市副市长马克西姆·齐加涅什日前接受新华社记者书面采访时说。

　　作为第22届冬奥会的举办城市，索契一直关注着北京冬奥会。齐加涅什说，北京冬奥会以其宏大的规模、完善的物流和基础设施建设、细心周到的服务令人惊叹。

　　“中国导演张艺谋奉献了一场简约而精彩的冬奥会开幕式。所有参演人员都是学生和普通民众，他们流露出的真情实感让人深受触动。”齐加涅什说，开幕式上带有浓浓“中国风”的创意设计令人印象深刻。此外，运动员入场仪式时，引导员手举“中国结”编织而成的雪花状引导牌、“鸟巢”上空绽放的璀璨焰火同样让人眼前一亮。

　　谈及冬奥会举办经验，齐加涅什说，索契冬奥会筹办期间，俄政府投资建造了11个体育场馆，分为滨海冰上运动建筑群与山区雪上运动建筑群。索契冬奥会结束后，其中一部分体育场馆保留了其体育比赛的功能，并兼作相应项目的国家训练基地。

　　“得益于举办冬奥会，索契市进一步完善基础设施建设、全面提升宾馆接待能力、改进餐馆和商店等配套设施水平。”齐加涅什说，冬奥会让这座城市“更具国际范儿”，奥林匹克公园、红波利亚纳度假村等景点每年吸引着大量国内外游客前来“打卡”。

　　不仅如此，冬奥会还极大推动了冰雪项目在索契的发展。齐加涅什表示，如今，索契市民积极参与花样滑冰、短道速滑、冰球、自由式滑雪、跳台滑雪等冬季运动项目。

　　在齐加涅什看来，北京、延庆、张家口三个冬奥赛区也将发挥其“加速器”作用，有力带动地区各方面发展。“相信像索契一样，北京冬奥会也将在未来继续造福中国人民！”齐加涅什说。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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