人民网联合国2月17日电 （记者李晓宏）当地时间2月17日，联合国安理会就乌克兰问题举行公开会，审议新明斯克协议的执行问题。中国常驻联合国代表张军大使在会上阐述中方对当前乌克兰局势的立场，强调解决乌克兰问题要回到落实新明斯克协议这一原点上。

张军表示，今年2月12日是新明斯克协议达成7周年。新明斯克协议是各方公认的、解决乌克兰问题有约束力的基础性政治文件，经过安理会第2202号决议一致核可，理应得到有关各方的全面和有效执行。遗憾的是，协议中的大部分条款未得到真正落实，当前在接触线又发生了新的违反停火事件。

张军指出，解决乌克兰问题，还是要回到落实新明斯克协议这一原点上。我们希望有关各方展现建设性态度，通过对话协商解决新明斯克协议执行中出现的分歧，制定路线图和时间表，推动将协议尽快落到实处，为乌克兰危机的政治解决创造条件。

张军表示，当前形势下，有关各方应当保持理性，坚持政治解决的大方向，不做任何刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。各方应当在充分考虑彼此合理安全关切和相互尊重基础上，通过平等协商妥善解决分歧。

张军表示，中方支持一切有利于缓和紧张局势的努力，注意到俄罗斯同法国、德国等欧洲国家近期正在领导人层面开展外交接触。通过谈判达成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，将为欧洲地区实现持久和平稳定奠定稳固的基础。我们相信欧洲国家会作出符合自身利益的战略自主决策。中方也支持联合国秘书长为缓解紧张局势开展的斡旋努力。

张军强调，凡事皆有因果。北约扩员是处理当前围绕乌克兰问题的紧张局势绕不开的问题。冷战结束后，北约一再扩张，与维护共同安全的时代潮流背道而驰。一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团为保障。这一点在欧洲地区适用，在世界其他地区同样适用。个别国家抱着冷战思维不放，说一套，做一套，为了谋求绝对军事优势，在亚太地区拉帮结伙，搞一些三边、四边的“小圈子”，刻意挑起对抗。这种做法只会给亚太地区带来分裂和动荡，严重威胁亚太地区和平稳定，其结果既损人也不利己。中方敦促有关国家吸取历史教训，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持通过对话协商增进互信、解决争端，多做有利于世界和平与地区稳定的事。

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