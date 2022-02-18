人民网罗马2月17日电 （记者谢亚宏）据塞尔维亚消息，当地时间17日上午，在中国-中东欧国家合作的旗舰项目匈塞铁路塞尔维亚贝旧段即将具备开通运营条件之际，塞尔维亚总统武契奇乘坐以200公里/小时的专列行驶在贝旧段贝尔格莱德中心站-彼得罗瓦拉丁区间，亲身体验塞尔维亚历史上最高时速铁路运行。

匈塞铁路塞尔维亚段由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司和中国交通建设股份有限公司联营体承建，设计最高时速200公里/小时，改造既有线并增建二线，形成双线电气化客货共线快速铁路。这是今年来武契奇总统第二次到匈塞铁路视察工作，他对项目建设给予了高度的重视和充分肯定。在出席北京冬奥会开幕式期间，他称赞匈塞铁路塞尔维亚段项目建设已取得积极成果。

“当你梦想并相信梦想时，它们就会成真。”武契奇总统在专列接受采访时说，“今天我尤其自豪，行驶在东南欧最美好的铁路上感觉无比美妙。这个梦想我们已经持续了很久，并一直在为此努力，我在此祝贺塞尔维亚的所有公民。”匈塞铁路建设以来，中塞企业携手共建，不仅带动了当地经济发展，也助力塞尔维亚实现了“高铁梦”。

据介绍，匈塞铁路贝旧段、旧诺段和诺苏段项目进展顺利，在全体参建员工的攻坚奋战下，今年来克服严峻新冠肺炎疫情影响，取得了2022年建设“开门红”。目前，贝旧段诺维萨德左右线动态测试已经达标达速，塞尔维亚测试机构DBST给出了初步肯定意见，预计今年三月将具备通车运营条件。

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