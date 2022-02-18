新华社莫斯科2月16日电 （记者耿鹏宇）俄罗斯国防部网站16日发布消息说，俄西部军区坦克部队完成演习后启程返回其驻地。

消息说，俄西部军区坦克部队官兵已完成坦克和履带式装甲车的装车工作，搭乘列车开始返回距离演习地点1000公里的驻地。消息没有提及此次军演的具体地点。据悉，西部军区部队驻地位于下诺夫哥罗德州。

消息还称，军事装备抵达驻地后将进行维护保养，为下一步战斗训练做准备。

俄国防部网站当天早些时候说，俄南部军区部队结束在克里米亚半岛的军事演习，启程返回其位于达吉斯坦共和国和北奥塞梯共和国的驻地。

据报道，俄国防部长绍伊古14日向总统普京汇报了各军区部队的演习情况。

绍伊古说，与此同时，大规模军演还在巴伦支海、黑海和波罗的海水域举行，太平洋舰队也参与其中，部分演习即将结束。

此次系列军演在俄罗斯与西方国家就乌克兰局势紧张对峙之际举行。近期，俄乌双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

《 人民日报 》（ 2022年02月18日 17 版）

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