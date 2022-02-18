本报记者 刘玲玲

由欧盟轮值主席国法国主办的“一个海洋”峰会近日在法国布雷斯特市举行。峰会聚焦全球海洋保护和治理问题。在3天线下与线上相结合的会议中，多个研讨小组围绕海洋治理、海洋资源保护、海洋经济等议题展开讨论，并通过高级别会议提交建议。与会方重申愿以真诚合作和务实行动更好保护和治理海洋。

这次会议从保护及恢复海洋生态系统和促进可持续渔业发展、抗击污染、应对气候变化以及加强国际海洋治理等方面，就海洋保护和治理凝聚共识并落实有关承诺，为今年在中国昆明举行的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议，以及在葡萄牙举行的联合国海洋大会等创造条件。

联合国秘书长古特雷斯通过视频致辞说，地球正面临气候恶化、生物多样性丧失和污染三重危机。海水温度越来越高，酸性越来越强，极地冰层正在融化，全球气候模式正在改变，人类赖以生存的海洋生态系统正在遭受损失。人类必须做出调整、改变方向。古特雷斯强调，今年正值《联合国海洋法公约》开放签署40周年，国际社会亟须加强海洋保护方面的努力，有效开发利用海洋可再生能源，增进对海洋的科学研究。法国总统马克龙说，保护海洋是关乎全球生物多样性和气候变化问题的大事。人类需要在海洋开发、保护和治理方面做出明确而坚定的承诺。

据法兰西新闻台的报道，围绕减少海洋塑料污染的目标，法国发展署、欧洲复兴银行、欧洲投资银行以及法国、德国、意大利和西班牙的相关银行承诺，到2025年为减少塑料污染提供40亿欧元的资金。法国同时承诺，在10年内处理其海岸的废弃垃圾填埋场。

与会有关代表还提出了向海洋保护提供更加科学精准的数据支持计划。联合国教科文组织总干事阿祖莱表示，该组织将在2030年前完成全球至少80%的海床测绘地图。加强海床测绘有助于人们预测风险、确定需要保护的地域及可持续开发的渔业资源，并对评估气候变化的未来影响具有重要作用。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟也正利用破冰船和水下无人机等设备以及高性能计算等手段收集海洋数据。

（本报巴黎2月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月18日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)