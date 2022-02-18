本报记者 程是颉

美国总统拜登日前签署行政令，计划将所冻结的阿富汗中央银行在美资产的一半用于赔偿“9·11”事件受害者。阿富汗等多国政府、媒体和学者对此予以谴责，指出这是非法侵占阿富汗资产的霸道行径，将对阿经济和民生带来巨大打击，呼吁尽早把这些资产归还阿富汗人民。

阿富汗临时政府副发言人萨曼贾尼2月13日表示，美国政府的决定是草率且不公正的。目前，阿富汗正面临严重的经济问题，最富有的国家偷窃最贫穷国家的钱，这暴露了美国极端黑暗的道德品性。萨曼贾尼说，阿富汗人民没有参与“9·11”事件，也不是那次袭击的实施者，用阿富汗的资产去赔偿“9·11”事件受害者是完全不公正的。美国对阿富汗犯下严重罪行，持续20年的阿富汗战争让阿民众承受了巨大痛苦，却没有人来赔偿他们的损失。

阿富汗塔利班驻多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆在社交媒体上发文表示，窃取阿富汗人民被冻结的资产表明，美国“在人性和道德上已堕落到最低程度”。

阿富汗前总统卡尔扎伊说，阿富汗民众对在“9·11”事件中失去亲人的美国人的痛苦感同身受，但阿富汗同样是恐怖主义的受害者。美国政府扣留阿富汗央行外汇储备，无异于是对阿富汗民众的“屠杀”。阿富汗前政府财务顾问托雷克·法哈迪表示，拜登政府的这一做法违反国际法和国际道义，将使阿富汗经济愈加陷入困境，加剧阿民众生计困难，引发严重的人道主义灾难。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃14日表示，俄方认为美国这一决定是荒唐的。美国及其北约盟友对阿富汗进行的相关军事行动导致当前阿人道主义形势非常困难，美国实际上正在加剧阿人道主义危机，并为当前正在试图恢复人民正常生活的阿新政府制造障碍。

巴基斯坦外交部发表声明强调，被冻结的阿富汗央行外汇储备归阿富汗全体国民所有，这些资金的使用应由阿富汗自主决定。阿富汗人民正面临严峻的经济和人道主义挑战。巴方一直强调国际社会有必要迅速采取行动，帮助阿富汗恢复经济。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德14日在德黑兰举行的记者会上表示，美国掠夺阿富汗资产是“可耻的、不人道的”行径。他说，美国入侵阿富汗，不但给手无寸铁的阿富汗人民造成了巨大损失，而且还不放过阿富汗人民的剩余资产。

中国外交部发言人汪文斌14日表示，阿富汗海外资产属于阿富汗人民，理应归还阿富汗，用于阿人民福祉。美方通过国内法令将其任意分配甚至据为己有，再一次暴露了美方所谓“基于规则的国际秩序”面具下掩盖的强权、霸权的真面目。美方是阿富汗危机的始作俑者。中方呼吁美方反躬自省，切实承担起应尽的国际责任，尽快全面解除对阿在美资产的冻结和单边制裁，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害，不要再做令阿富汗人民雪上加霜的事情。

联合国世界粮食计划署统计数据显示，2280万阿富汗人面临严重粮食安全问题，这一数字超过阿富汗总人口的一半。另有350万阿富汗人流离失所，没有温暖的住所和过冬物资。

卡塔尔半岛电视台网站发表评论文章认为，美国的做法破坏了阿富汗实现经济稳定的可能性，阻碍阿富汗人民获得发展和繁荣的机会。

美国政治学者巴内特·鲁宾表示，这是全世界最富有的国家对全世界最贫困国家的一次抢劫行为。美国伊利诺伊大学国际法教授博伊尔说，拜登政府处理阿富汗央行在美资产的做法，不管出于任何理由都是完全的偷窃行为，他们无权随意操控阿资产。

阿首都喀布尔15日发生大规模游行活动，各界民众集会抗议美政府掠夺阿富汗资产的决定。示威者发表声明说，美国的行为违反了国际法，要求拜登取消相关行政令，归还被冻结的阿富汗资产。喀布尔当地商会负责人阿卜杜尔·拉赫曼向本报记者表示，阿富汗经济尤其是中小企业急需资金恢复运转，美政府的做法严重损害阿富汗的经济前景和人民福祉。

（本报伊斯兰堡2月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月18日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)