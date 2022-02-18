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外交部发言人——

美方应让亚裔等少数族裔远离暴力和恐惧

2022年02月18日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月17日电　（记者任皓宇）外交部发言人汪文斌17日敦促美方切实纠正系统性种族歧视问题，维护保障包括亚裔群体在内的少数族裔的正当权益，让他们远离暴力和恐惧，享受应有的平等权利。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，为避免煽动反亚裔言行，美国司法部近日启动了针对“中国行动计划”的审查。另据报道，韩国外交部称，韩驻纽约总领事郑秉和将于近日会见纽约市政府官员，要求纽约市政府积极预防反亚裔仇恨犯罪。发言人对此有何评论？

　　“无论是所谓‘中国行动计划’，还是美国内甚嚣尘上的反亚裔言行，都是美国内系统性种族歧视的体现，都反映出美国内根深蒂固的社会顽疾。”汪文斌说。

　　汪文斌说，数据显示，2020年，全美针对亚裔的仇恨犯罪案件数上升76%。过去一年中，1/4的美国亚裔年轻人成为种族歧视和欺凌的目标。这些数据触目惊心，已经引起多个亚洲国家和国际社会的广泛关切。

　　“美方应该深刻反思，切实纠正系统性种族歧视问题，维护保障包括亚裔群体在内的少数族裔的正当权益，让他们远离暴力和恐惧，享受应有的平等权利。”他说。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月18日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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