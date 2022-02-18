本报记者 曲 颂 任 彦 赵益普

两位姑娘在危机四伏的热带密林中快速前进，身后不远，野外生存经验丰富的新西兰探险家乔西·詹姆斯操纵着先进的无人机正在全力追赶她们。她们只有在被追上前抵达远处的大瀑布，并找到接应者，才算成功脱险……

这是纪录片《勇敢者的征程》中的一幕，也是对中国革命年代红色娘子军顽强战斗场景的重现。为庆祝中国共产党建党百年，在中宣部对外推广局指导下，五洲传播中心、腾讯视频、探索频道联合制作了6集纪录片《勇敢者的征程》，于2021年末在海外全部推出。

纪录片中，5名探险者与探索频道著名探险节目主持人乔西·詹姆斯一起，用现代户外探险的形式，重新演绎了长征、东北抗联、东江纵队营救飞虎队队员等中国革命史上的5个故事。本文开头的一幕，就再现了红色娘子军的战士们突破艰难险阻，摆脱装备精良的敌人，顽强战斗并最终取得胜利的故事。

纪录片以现代视角呼应革命历史，是对红色题材作品全新表达的新探索。去年11月9日，该系列第一集在腾讯视频上线，仅仅一周，节目微博话题阅读量突破1.2亿人次。2021年11月28日起，纪录片在探索频道和旗下流媒体平台播出，吸引了广大海外观众。

作为资深探险家，詹姆斯对于克服各种严酷自然环境已经有许多经验，他表示，《勇敢者的征程》中探险者遭遇的环境已经是非常艰险了，但“在当年简陋、危险的条件下完成同样的路线，情景真的难以想象”。

观众们也在险象环生的紧张情节中，深深感受到中国革命先辈在艰难困苦中坚定信仰、在苦难中创造辉煌的伟大精神。探索传媒集团副总裁魏克然认为，《勇敢者的征程》“拉近了中国革命历史与全球观众的距离”。

英国巴斯市副市长余德烁利用周末时间一口气看完了全部6集。他说：“朋友向我推荐了这部系列纪录片，我抱着试试看的态度看了第一集，结果就再也放不下，看完一集再看一集。不知不觉中，我不仅被带到现场，也被带入历史，我充分感受到中国共产党人的革命大无畏精神，深切体会到中国今天的沧桑巨变着实来之不易。”余德烁说，看完纪录片，他对中国革命史有了更深的认识，对中国共产党百年征程也萌生了更多敬意。极端恶劣的环境造就了中国共产党人坚毅勇敢的品格。中国共产党人面对艰难险阻毫不退缩，以崇高的理想信念为支撑，走出了一条成功之路，推动中国日益走近世界舞台的中央。“纪录片有助于加深各国民众对中国革命史的了解。我会把它推荐给巴斯大学的学生们。”

尼泊尔中国学会主席马萨姆·欧哈观看纪录片时注意到，在重现红色娘子军故事的《琼崖》一集中，一位当地大姐为两名探险者提供了补充体力的“革命菜”野茼蒿，还帮她们隐瞒了踪迹。放在探险者行囊中的一本笔记上的话解释了历史上出现“奇迹”的原因：“山不藏人，人藏人。”与人民风雨同舟、生死与共，始终保持血肉联系，是中国共产党战胜一切困难和风险的根本保证。革命过程中，当地群众的支持协助发挥了不可忽视的作用，这一点在纪录片中得到了生动体现。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示，他经常听说红军长征的故事，对红军爬雪山、过草地的经历十分好奇。“看完纪录片，感觉意犹未尽，能感受到中国长征的不易。”他说，中国年轻一代也应当学习长征精神，不忘初心，利用好中国革命宝贵的精神财富。“我多次去中国访问，遇见过的中国民众都对中国发展成就感到自豪。作为中国的老朋友，柬埔寨人民一直为中国找到了适合自己发展的道路而高兴。我们相信，未来中国将取得更大成就，也必将造福周边国家和地区。”

（本报北京、布鲁塞尔、曼谷2月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月18日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)