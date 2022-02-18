本报记者 周 輖

夜深了，沙特小伙子穆罕默德·萨勒曼·沙耶布在宿舍翻看白天的学习笔记。沙耶布是中国石化沙特胜利钻井项目SP—165井队的一名员工。2008年，中国石化在沙特东部城镇阿布盖格成立培训中心，帮助企业员工拓展职业技能，沙耶布是培训中心的常客。

“还记得第一次参加培训时，钻井领域的一些专业英语词汇我几乎都不认识，阅读材料、理解井控知识都有困难。中国老师耐心地为我们答疑解惑，督促我们反复练习。经过近3个月的努力，我顺利通过了国际钻井承包商协会的井控考试。”沙耶布说，培训中心为我们提供了良好的学习、住宿及餐饮环境，同学们也与中国老师建立起深厚友谊。

每参加一次培训，沙耶布都收获满满。2016年，他被评为胜利钻井项目优秀员工，得到去中国学习交流的机会；2018年，沙耶布成为项目的第一个沙特籍司钻。“中国企业重视培训提高外籍员工工作技能，经常安排中方员工对我们进行现场指导，我们可以通过参加相关会议、安全技术培训等，提升技能，获得晋升。”沙耶布说，“我和同事从原来的基础工作岗位一步步晋升到高级岗位，收入也增加了不少。”

沙特籍青年尤瑟夫表示，钻井是一门技术活，自己第一次来到钻台时十分生疏，项目专门安排了一名中国师傅与他“结对子”。在师傅的指导和帮助下，经过近5年的锻炼，尤瑟夫成为井队的副司钻，负责整个班组沙特籍员工的管理工作。事业小有成就的同时，他还成了家，盖起了新房。受到哥哥的鼓舞，尤瑟夫的弟弟如今也在中企的钻井队工作，担任井架工。

为了满足学员的需求，培训中心还开设中文、书法、传统音乐等中国文化课程，学员还可在“丝路书屋”图书室借阅书籍，了解中国文化。截至去年11月初，培训中心共举办新招外籍员工入职安全培训、沙特籍员工钻井技术与井控培训等各类培训共1537期，培训员工超过15万人次。

沙特国家石油公司前副总裁萨米尔表示：“中国企业举办的各类培训，助力沙特员工提高工作技能和工作效率，增进民众间交流和友谊，展现了中国企业的社会责任感，期待未来双方合作继续丰富和深化。”

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2022年02月18日 03 版）

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