本报北京2月17日电 （记者王骁波）2月17日，中国共产党同斯里兰卡朝野主要政党以线上线下相结合方式共同举办庆祝中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年大会。中共中央总书记习近平向大会致贺信。斯里兰卡人民阵线党领袖、政府总理马欣达等约20个政党领导人及斯政府部长、议员和群众代表等约700人参加。

中共中央对外联络部部长宋涛宣读了习近平总书记的贺信，表示《米胶协定》的签署打开了两国友好交往的大门，中斯关系已发展成为大小国家友好相处、互利合作的典范。中国共产党愿同斯政党一道，以习近平总书记贺信精神为指引，深化治党治国经验交流，为打造新时代中斯命运共同体作出新贡献。宋涛并介绍了北京冬奥会有关情况。

斯政党领导人高度评价中国在以习近平同志为核心的中共中央领导下取得举世瞩目的发展成就，希同中国共产党一道弘扬《米胶协定》精神，推进两国友好交往与合作，共同造福两国人民。

《 人民日报 》（ 2022年02月18日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)