布拉帕

亚太地区是全球最具发展活力和潜力的地区。RCEP正式生效表明，尽管面临疫情挑战，亚太地区仍致力于开放发展，将以合作开启美好未来

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今年1月1日对老挝、中国等10个国家正式生效，2月1日对韩国正式生效，3月18日将对马来西亚生效。RCEP正在加强地区国家的经贸联系，促进成员国在制造业、农业等领域实现优势互补，增进人民福祉。

2020年11月，在新冠肺炎疫情加剧全球经济不确定性之际，RCEP正式签署。作为全球最大的自贸协定，RCEP不但涵盖了全球约1/3的经济总量，还覆盖了全球极具增长潜力的两个超级市场——拥有14亿多人口的中国市场以及拥有6亿多人口的东盟市场。协定正式生效将有力推动地区经济复苏。未来，随着RCEP的作用不断显现，东盟在区域合作中的中心地位将进一步加强，亚太自由贸易区建设将获得新动力。

老挝政府迅速完成RCEP核准程序，表明老挝对推动区域经济复苏、加强与合作伙伴经贸联系的坚定支持。RCEP生效实施有助于为老挝商品增加出口机会，降低进口产品价格，促进老挝国内就业，推动老挝改善营商环境，提升贸易投资便利化水平。

随着区域经济一体化不断推进，老挝与RCEP其他成员国的经贸联系将更加紧密。对于以咖啡、大米、木制品等为主要出口产品的老挝来说，RCEP意味着更加广阔的出口市场，这对老挝企业和民众都是巨大的好消息。老挝企业将迎来更为有利的发展条件，其商品能以更低成本、更高效率进入其他成员国市场。与此同时，其他成员国出口至老挝的产品会变得更加丰富、更加便宜。老挝民众今后在家门口就能方便地买到自己喜爱的日用产品。

在RCEP带动下，老挝同中国的合作将增添新动力。中国是老挝农产品的主要出口市场，RCEP正式生效将促进两国农产品贸易。此前，作为区域互联互通的重要基础设施，老中铁路已经开通。RCEP与老中铁路作用叠加，能有效降低两国间商品贸易成本。老挝政府看到RCEP生效和老中铁路开通带来的巨大机遇，正在积极动员更多有潜力的老挝农产品出口。老挝民众对区域合作的前景更有信心，很多老挝企业都在努力寻找商机。

亚太地区是全球最具发展活力和潜力的地区。RCEP正式生效表明，尽管面临疫情挑战，亚太地区仍致力于开放发展，将以合作开启美好未来。

（作者为老挝建国阵线中央委员、老挝中华总商会会长）

《 人民日报 》（ 2022年02月18日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)