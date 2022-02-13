新华社北京2月12日电 这两天，一段元首外交的花絮视频“火”了，获得很多中国网友点赞。视频中，习近平主席同阿根廷总统费尔南德斯的会见结束后，一名阿方随行人员面对习近平主席用中文说：“没有共产党就没有新中国。”习近平主席微笑致意：“说得好，说得好，谢谢你的支持。”

记者一眼认出，这位“随行人员”就是新华社多次采访过的阿根廷驻华大使牛望道。费尔南德斯总统回国后，这位大使接受了新华社记者独家采访，道出更多精彩的幕后故事。

2月4日，阿根廷总统费尔南德斯（右）与阿根廷驻华大使牛望道在中国共产党历史展览馆内合影。图片由阿根廷驻华大使馆提供

牛望道大使告诉记者，就在中阿元首会见前两天，他陪同费尔南德斯总统参观了中国共产党历史展览馆，“总统是第一位参观展览馆的外国领导人，对这次参观印象深刻”。2月6日，两国元首在会见中谈得非常融洽，“谈到很多中国共产党在国家发展中发挥的作用”。他说，在双方道别时，自己就不由得脱口说出了那句“没有共产党就没有新中国”。

“我真的没想到习主席会笑着回应我。”牛望道说。

不少网友夸赞视频中牛望道大使的中文说得挺标准，都以为他懂中文。其实，这位“学者型外交官”虽然研究中阿关系很多年，在学中文方面倒是“新手”。能用中文说出“没有共产党就没有新中国”这句话，对他有着特别的意义。

“2021年7月1日，我在天安门广场第一次听到这句话。当天，习近平主席发表历史性讲话。”牛望道说。当天，他与很多驻华使节应邀出席庆祝中国共产党成立100周年大会。他说，大会开始前，全场经典歌曲联唱的场面格外令人震撼，其中那首《没有共产党就没有新中国》令他印象最深。

7月2日，阿根廷驻华大使馆微信公众号推送了他的一篇关于中国共产党建党百年的专栏文章。“最早把《共产党宣言》译为中文的译者就叫陈望道，对我来说，与他同名是极大的荣幸，而能够见证中共建党百年则是更大的荣幸。”他在文章中这样写道。他后来还特意学会了唱《没有共产党就没有新中国》这首歌。

在牛望道看来，要做好外交工作，重点之一就是去深入了解对方。中文名中带“牛”的他恰好在农历牛年接任驻华大使一职。一年来，他已走过中国20多个省份。“每到一个地方，我都能看到人们对习近平主席的感情和对中国共产党的尊重。我认为‘没有共产党就没有新中国’是一句蕴含真理的话，也是我想表达的话。”

来华工作前，牛望道曾在阿根廷拉努斯国立大学创建中阿合作研究项目，主编了《为什么是中国？全面战略伙伴关系探析》和《中国、拉美与新丝路地缘政治》两部研究成果集。如今，他对中国有了更多一手、真实、丰富的观察。

他对记者说，在中国共产党的领导下，中国已发展成为世界主要大国，取得令人瞩目的繁荣，让近8亿人摆脱贫困，“这无疑对整个世界都产生了影响，传递了为人民谋幸福的理念”。

中共一大纪念馆展出的由陈望道翻译的《共产党宣言》第一个中文全译本。新华社记者 刘颖 摄

去年6月，牛望道参观了上海中共一大纪念馆，也是珍藏第一版中文版《共产党宣言》的地方。这让他想起了阿根廷名言“人民的幸福就是国家的财富”。“今日的中国正是如此。”他当时说。

2月4日晚，阿根廷驻华大使牛望道与阿根廷总统费尔南德斯（左二）一行在北京冬奥会开幕式自拍。图片由阿根廷驻华大使馆提供

作为冬季运动爱好者，牛望道一直在关注北京冬奥会。他曾参观诸多冬奥会场馆、奥运村和配套设施，“中国的各项准备工作非常充分，如此丰富的‘冬奥遗产’将惠及广大民众”。

2月4日晚，第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在北京国家体育场举行。这是阿根廷代表团在开幕式上入场。新华社记者 熊琦 摄

在大使任上，尽管工作日程很紧凑，牛望道还是尽可能抽时间上中文课，每天都要学习新的词汇。“我真的很喜欢学习这门语言，我认为学习中文对于深度了解中国文化至关重要。”他说。

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