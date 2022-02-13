“没有共产党，就没有新中国。”

这几天，这句话因为从一位外国人口中说出而刷屏网络。

这个人，就是阿根廷驻华大使牛望道。当时他作为陪同人员，参加习近平主席与阿根廷总统费尔南德斯的会见。

是怎样的所见所感，让这位刚来中国赴任不久的外交使节说出这句中国人常挂在嘴边的话？

去年6月，谭主和牛望道相识于中国共产党历史展览馆的参观活动上。这些天，牛望道陪同来华的阿根廷总统参观了许多地方，第一站，正是党史馆。费尔南德斯也成为第一个到访党史馆的外国元首。

是怎样的契机，让远道而来的阿根廷客人和中国迅速热络起来？

为了了解背后的故事，谭主给刚刚结束行程的牛望道大使发送了微信，希望进行书面采访，他爽快答复——Perfecto（西班牙语，译为“完美”）。

谭主上一次与牛望道独家对话，正是中国在联合国大会上支持阿根廷在马尔维纳斯群岛问题上完全行使主权的要求的时候。看过中央广播电视总台第一时间跟进报道的牛望道，感谢总台向世界发出真实的声音。不久后，牛望道还专门参访总台。

又是怎样的纽带，让两个发展中国家的媒体深度连接？

面对这一系列好奇，牛望道逐一回复了谭主。

阿根廷驻华大使牛望道

在习近平主席与费尔南德斯总统会见结束后，您作为陪同人员，用中文对习主席说了一句：“没有共产党就没有新中国”，得到了习主席的赞赏，也在中国网民中引起了热烈反响。能否谈谈当时的情形和您的感受？

牛望道：这句话真的是有感而发，自然流露。

双边会见非常亲切，谈了很多关于中国共产党在中国发展进程中的作用。

我们的总统阿尔韦托·费尔南德斯是世界上第一位参观中国共产党历史展览馆的外国元首。该展览馆于去年在中国共产党成立一百周年之际在北京落成，这次访问给我国总统留下了深刻的印象。

在参观中，可以看到中国各个重大的历史时期。显而易见，在中国共产党的领导下，在很短的历史时期内，中国成为世界主要大国之一，重点行业的技术发展处于领先地位。

除此之外，中国还取得了全面建成小康社会的伟大成就，中国消除绝对贫困的目标已经实现。这些都体现了我在会见结束时对习近平主席说的那句话的真实性。

2021年7月1日，习近平主席发表历史性讲话时，我第一次听到这首歌。“没有共产党就没有新中国”，七万五千人齐声唱响这一句由衷的赞美，深深打动了我。

中国共产党和阿根廷正义党有着相似的历程，两位领导人之间的交流也很顺畅。出于这个原因，去年习近平主席在中国共产党成立一百周年之际召开的中国共产党与世界政党领导人峰会上，我国总统是主要发言人之一。

我感谢中国公众对我的喜爱，这个小插曲传播得如此之快，也让我受宠若惊。对我来说，那是一个神奇的时刻，因为我从未想过习近平主席会对我微笑示意。我想，他的表情说明了一切。

费尔南德斯总统本次访华期间去了中国共产党历史展览馆、毛主席纪念堂、华为展厅、故宫，还参加了清华大学的名誉教授聘任仪式，想请问阿方是怎么考虑安排这些行程的？能否请您分享一些费尔南德斯总统和习近平主席互动的细节？

牛望道：确实，阿尔韦托·费尔南德斯总统在冬奥会开幕式之际的对华访问，意义重大。就议程数量而言，此次访华行程之紧凑，在短期访问中并不多见。

费尔南德斯总统也是阿根廷庇隆主义政党——正义党的主席，这就是为什么我们也希望访华代表团通过中国共产党历史展览馆了解中国共产党。

克服了疫情的障碍，该展览馆落成于2021年中国共产党建党百年之际。费尔南德斯总统也因此成为到访中国共产党历史展览馆的首位外国元首。

这次参观给总统留下了美好的回忆，因为展览馆生动回顾了中国共产党在很短的时间内取得的成就。

阿根廷总统费尔南德斯参观中国共产党历史展览馆月壤样品

总统的访华行程还包括参观中国电信行业技术领先世界的范例——华为技术中心。

此外，总统被授予清华大学名誉教授称号，也是非常激动人心的。清华大学是世界上最负盛名的高等学府之一，与我国布宜诺斯艾利斯大学（UBA）有密切的合作。费尔南德斯总统毕业于该校法律系，目前仍在学校执教。

在与习近平主席的会晤中，他们讨论了阿根廷的庇隆主义与中国共产党的共性：坚持以人民为中心的发展思想；同时也强调了在中阿建交五十周年之际进一步加强双边关系。我们（正义）党在对华关系问题上具有战略眼光，并仍在逐步深入。

2014年克里斯蒂娜总统与习近平主席决定将阿中关系提升为全面战略伙伴关系，两国关系得到进一步巩固。

我国总统此次访华，阿根廷加入“一带一路”倡议，更是将两国关系提升到了新的层次。

原定20分钟的会议持续了近一个小时，这是由于两国领导人在疫情蔓延全球的困难时期建立了良好的个人关系。

疫情当前，中国通过供应医疗用品，到后来为我国疫苗接种计划提供疫苗，在加强阿根廷卫生系统方面发挥了关键作用。正如我国总统所说，患难见真情，我们真诚感谢中国政府和中国人民给予我们的帮助。

几天前，阿根廷公共媒体国务秘书巴莱里亚·萨佩索奇妮刚刚与中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄共同签署了《中国中央广播电视总台与阿根廷公共媒体国务秘书办公室合作协议》，作为两个发展中国家，中阿两国媒体合作在当前国际舆论格局中意味着什么？

牛望道：我认为，两国公共主流媒体机构之间的这份合作协议具有历史意义。我们在最近总统访华之际宣布了这一消息，此行的成果还包括两国政府共建“一带一路”谅解备忘录等其他13项合作文件。

我认为这种合作是必不可少的，因为我们地区的国家对中国仍然知之甚少，而媒体间的合作是促进相互了解的粘合剂。

我们必须从自身的视角来加深了解，而不能被其他掺杂了政治意图的观点所左右。该协议的主要目标包括在内容制作和技术交流方面进行合作，重点是媒体创新和技术，并且在内容分发和市场开拓方面进行合作。

我认为这是一项重要的协议，不仅可以增进我们的相互了解，也可以促进旅游、文化和贸易的发展。

中国是阿根廷的第二大贸易伙伴，在短期内有望成为我们的第一大贸易对象国。阿中两国经济互补，这使我们能够共同发展。

阿根廷总统费尔南德斯在中国共产党历史展览馆体验中国高铁驾驶模型

不久前，您曾到中央广播电视总台交流，能否请您分享一下此次交流的见闻与感受？您和中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄有着怎样的交往经历，您如何评价中央广播电视总台在推动阿中关系中所做的工作？

牛望道：与慎海雄台长的会面成果丰硕。他对阿根廷的了解程度之深，给我留下了非常深刻的印象。他对阿根廷在马岛问题上的主张也很了解，因为他研读过我国的相关重要文献。

我们聊了很多话题，关于两国人民的兴趣、两国文化，还有增强两国关系纽带的可能性。

我们都强调了媒体在当今世界的重要作用。我想强调中央广播电视总台为进一步深化合作所做的所有工作。

随着两国媒体机构最近达成合作协议，我们还有很多工作要做，共同谋划在两国各大平台上的具体合作计划。我们必须开展全面而紧密的沟通工作，因为在拉丁美洲，我们接触到的媒体信息具有非常大的偏见，并且夹杂着政治因素，这也是为什么必须建立我们自己的视角。

此次，在中阿两国发布的关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明中，中方重申了支持阿方在马岛问题上完全行使主权的要求，您如何评价中方的坚定支持？

牛望道：事实上，中国是一直支持我们的。中国在联合国大会非殖民化特别委员会中的立场是一贯坚定的。

阿根廷人民非常感谢这个表态。例如，火地岛、南极与南大西洋诸岛省的省长古斯塔沃·梅莱拉就表示：“马岛所属的火地岛省感谢中国和各国在21世纪反殖民主义问题上给予的支持。我们希望并且有权生活在一个和平的地区。”

同样，在联合声明中，阿根廷也重申支持一个中国原则。

您本人去过中国的多座城市，不久前，您还去过陕西榆林，您对榆林的印象如何？

牛望道：我去过中国20多个省和很多城市，我认为了解中国不同地区的文化和习俗是至关重要的。对中国文化各方面的了解，可以为我们开发新的商机，并进一步拓展合作。

我们正在制定一项地方级合作战略，以促进阿根廷与中国各省以及各城市之间的对接和合作，这对于全面深化阿中关系意义非凡。中国幅员辽阔，有着丰富而深厚的文化底蕴。

陕西榆林之行收获很大，因为我们签署了阿根廷旅游体育部与榆林市高新技术开发区的合作备忘录，旨在建设一所阿中足球学院。该学院将建在一个已拥有四十所学校的地区。

榆林市是中国发展体育的重点城市，市内已经有一个新的奥林匹克校园，配备有一个足球场和训练场。达成这项协议的目的是交换足球教练、教师和其他资源。这一战略是中国足球发展规划的一部分。

我们还利用这次访问调研了农牧业和矿业方面的合作计划。

令我惊叹的，还有这座城市如何制定并实施人类最重要的造林计划之一，将沙漠变成森林，实现全年空气质量达标。

来源："玉渊谭天"微信公众号

(责编：宋心蕊、胡永秋)