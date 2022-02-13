北京冬奥会正在如火如荼进行。赛场上，运动员奋力拼搏、超越自我。赛场外，大众参与冰雪运动的热情日益高涨。国际人士指出，北京冬奥会最重要的成果之一是推动中国冰雪运动蓬勃发展，带动冰雪产业不断壮大。中国实现冰雪运动与全民健身文化活动相结合，为世界冰雪运动发展作出巨大贡献。

冰雪运动项目不断突破

北京冬奥会开赛以来，中国代表团在多个项目实现冬奥参赛史上的突破，在多个冰雪项目中创造了参赛史上的“第一”或“最佳”。中国代表团组成了史上规模最大、参赛项目最全的冬奥团队。

“中国代表团派出强大阵容，首次实现7个大项、15个分项的全项目参赛，这是巨大进步。”国际奥委会体育总监基特·麦康奈尔说。他还注意到，中国女运动员比例几乎占到一半，充分体现出性别平等，“这非常了不起”。

北京冬奥会挪威代表团团长欧弗雷博认为，一段时间以来，中国有数名滑雪运动员取得了令人惊叹的进步。“近年来，中国滑雪运动员的水平取得了很大进步。他们现在需要的是更多的训练和更多参加高水平比赛的机会。”意大利籍滑雪教练弗朗茨·约瑟夫·甘佩尔说。

塞尔维亚奥委会主席博日达尔·马利科维奇表示，近年来，中国运动员在冰雪项目的成绩突飞猛进，一些薄弱项目也有不少突破。北京冬奥会的成功举办，必将激励中国冰雪运动快速发展。塞尔维亚希望同中方加强在冰雪运动领域的合作，借鉴中方的成功经验。

大众参与热情高涨

吉林省长春市庙香山滑雪场，一条条“雪带”在山坡间蜿蜒盘旋，每日客流达到1000人次；河北省张家口市崇礼区的雪场人气旺盛。仅上一个雪季，崇礼区就接待游客246.2万人次、收入20.2亿元，同比分别增长83%和87%；浙江省安吉县两年前也新建了“云上草原”滑雪场……如今，冰雪运动已经成为新潮流、新风尚，融入中国民众寻常生活。数据显示，中国已实现“带动3亿人参与冰雪运动”的目标，居民参与率达到24.56%。

在麦康奈尔看来，北京冬奥会上中国运动员的优秀表现，将进一步激发中国民众参与冰雪运动的热情。他认为，北京冬奥会的场馆不仅承担了赛事功能，也将成为奥运遗产，持续推动中国开展冬季体育运动。

“就像2008年奥运会一样，北京冬奥会的遗产也将影响一代代中国人。”国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席胡安·萨马兰奇说，难能可贵的是，一些冬奥遗产在赛前就已经呈现。首先，一批出色的场馆未来将面向公众开放，这不仅在冬奥会的16天，而且在未来的60年都将起到积极作用；其次，通过筹办冬奥会，相关基础设施得到完善，高铁、高速公路等将给百姓生活带来更多便利。

2021年9月，国际雪联中国办事处在北京成立，这是国际雪联全球首个驻外机构。国际滑雪联合会主席约翰·埃利亚施表示，近年来，中国的群众性冰雪运动发展非常活跃，国际雪联的各项赛事也在中国蓬勃开展，在北京设立办事处体现了国际雪联对滑雪运动在中国获得良好发展的坚定信心。

“中国经过多年的努力，已经成为冰雪运动大国。”国际奥委会主席托马斯·巴赫表示，随着中国3亿多人参与冰雪运动，世界冰雪运动的历史将以北京冬奥会作为分界线。北京冬奥会将成为世界冰雪运动发展的里程碑。

带动相关产业发展

冰天雪地也是金山银山。冬奥会文创产品广受喜爱，冬奥会吉祥物“冰墩墩”走红；冰刀鞋、滑雪服、滑雪板等冰雪运动装备在网上热销；东北、西北的冰雪旅游景区人气高涨……中国冰雪运动快速普及，为相关产业发展创造了机遇。

“欧美的冰雪运动产业发展至今用了50年，而中国在5年内就基本形成完整的产业生态系统。”国际滑雪联合会前秘书长莎拉·刘易斯表示，“带动3亿人参与冰雪运动”目标的实现，让更多中国民众了解并享受冰雪运动，为冰雪运动相关服务行业提供了商机。

中国欧盟商会主席伍德克表示，越来越多中国人开始享受滑雪等冰雪运动。这不仅为民众提供了更多健身选择，也充分带动和创造了季节性就业。

“我们十分看好这里的发展前景。”意大利天冰集团为北京冬奥会全部雪上运动场馆提供造雪设备和自动化系统。该公司亚洲区域销售经理迈克尔·迈尔表示，“在短时间内，中国新建成许多雪场，对于造雪设备的需求也在不断上升。目前，中国已经成为我们最大的海外市场。为了满足客户需求，我们还在河北省三河市和张家口市设立了分支机构。”

（本报北京、布鲁塞尔、罗马、华盛顿2月12日电 记者万宇、陈尚文、杨迅、李欣怡、任彦、谢亚宏、李志伟）

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 07 版）

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