本报记者 陈尚文 时元皓

北京延庆赛区小海陀山山脚，国家雪车雪橇中心宛若一条蜿蜒盘旋的巨龙，又称“雪游龙”。北京冬奥会期间，有3项比赛在此举行——雪车、钢架雪车和雪橇。“这是我到访和服务过的最好场馆，赛道设施和运行功能将让每一名参赛运动员享受其中。”北京冬奥组委雪车雪橇竞赛组织外籍专家科坦斯日前在接受本报记者专访时表示，中国为各国各地区冰雪运动员搭起梦想舞台，相信每名选手都将留下难忘记忆。

科坦斯曾担任拉脱维亚国家雪车队队员。退役后，他参与了2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会的雪车雪橇服务保障，并在国际雪车联合会任体育和运动总监。科坦斯表示，中国国家雪车雪橇中心还未开始建设时，他就作为顾问来华考察场馆选址情况。2018年9月正式加入北京冬奥组委以来，科坦斯参与了中国第一条雪车雪橇赛道建设，并负责对接国际雪车联合会和国际雪橇联合会，协助规划场馆设施，筹备设备器材，培训技术人员。

国家雪车雪橇中心赛道全长1975米，垂直落差121米，由16个角度、倾斜度均不同的弯道组成，其中包括全球独一无二的360度回旋弯道。场馆不仅设计难度、施工难度极大，且对施工工艺要求也非常高。“3年多时间里，我目睹了同事们突破一个又一个技术难关，付出了巨大努力。”科坦斯介绍，在去年举行的测试赛上，“选手们反映这条赛道非常有趣且极具挑战性，这些反馈令我们很欣慰。”

中方研发了全球首个钢木结合结构的“地形气候保护系统”，打造了世界首条整体加盖遮阳棚的赛道。遮阳棚可有效降低各种气候因素对冰面的影响，起到节能保温作用，最大限度降低赛道的能源损耗。科坦斯表示，以科技推进建筑节能，这种设计体现了中方绿色办奥理念以及对可持续发展的重视，对各国各地区都有重要借鉴。

“‘雪游龙’的建筑风格富有中华文化特色，又巧妙地融入当地自然景观。场馆与山景交相辉映，极具美感。”科坦斯指出，一条世界级的赛道，其设施本身和沿线风景都会激发运动员最佳的竞技状态。

“冬奥会是冰雪运动员成就自我的最大舞台。他们通过4年甚至更长时间努力拼搏，获得宝贵参赛机会，部分选手或将迎来运动生涯的最后闪光时刻。”科坦斯认为，中国重信守诺，克服疫情影响，如期举行比赛，对运动员具有非凡意义。“特别是中方制定详细的防疫指南、采取闭环管理等严格措施，保障了赛事顺利进行和运动员等健康和安全。”

近年来，随着科技应用不断进步和冬季运动基础设施日益完善，越来越多的人开始尝试并热爱上冰雪运动。科坦斯说：“不久前，我在延庆滑雪时，雪场上人声鼎沸。其中一条滑道上，上百个孩子上演了精彩的角逐。我真切感受到，中国的冰雪运动发展充满活力与希望。”

科坦斯表示：“相信北京冬奥会这场精彩、热情的体育盛会将给人们带来更多信心、勇气与感动。”

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 07 版）

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