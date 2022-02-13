本报记者 万 宇

50分钟时间，乘坐京张高铁复兴号，就能从北京市区到达河北张家口的山区。不久前的体验活动期间，加拿大记者妮科尔·费里安茨克分享了她的出行感受：在北京冬奥会期间乘坐高铁，她看到了不同的风景，“感觉很愉悦”。从清河站出发到太子城站，她都用手机记录了下来。费里安茨克还饶有兴趣地介绍了用手机在12306订票平台上购票的过程。

列车穿过长城脚下，如同一条白练在燕山山脉中时隐时现。斯洛文尼亚电视台记者米兰·约万诺维奇赞叹，列车时速达到350公里，车厢内却非常安静，内饰也非常精致。

搭乘高铁参加冬奥会开幕式的美国运动员罗伯特·伯恩斯描述道：“车窗外的夕阳太漂亮了。”在他和队友们的镜头里，不仅有雪山、农田，还有一排排转动的风力发电塔。

据中国铁路北京局集团有限公司介绍，京张高铁冬奥服务保障期为1月21日至3月16日，共计55天，最高每日可安排开行冬奥列车40对。预计在整个运输服务保障期间，运送运动员、技术官员和持票旅客将达20万人次。

今年1月首发的冬奥列车搭载世界首个高铁5G超高清演播室，可实现列车运行中的节目现场录制和直播，还能进行赛事直播，实现高铁隧道及声屏障内5G信号全覆盖。

1909年，京张铁路建成；2019年，京张高铁通车。从自主设计建设零的突破到世界最先进水平，从时速35公里到350公里，京张线见证了中国铁路的发展，也见证了中国综合国力的提升。

《 人民日报 》（ 2022年02月13日 07 版）

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